Schattendach und Pflanzen «Man fühlt sich einfach wohler»: So finden Oltner die Kirchgasse mit neuem Dach und mehr Grün Seit Mai sorgen in der Kirchgasse 65 Scherenschnitte für Schatten und mehr Pflanzen für eine grünere Erscheinung. Wie kommen die Veränderungen an? Augenschein auf der Kirchgasse an einem heissen Tag im Juli.

Der Asphalt der Kirchgasse wird von der Sonne bemalt. Sie fällt in Kreisen, Vierecken und Achtecken zu Boden. So lassen die Scherenschnitte, aus denen das neue Sonnendach besteht, Licht hindurch, halten die Hitze aber ab.

Oltens Kirchgasse – eine kleine Oase mitten in der Stadt: dank Schattendach und Pflanzen. Bild: Patrick Lüthy

Am Samstagvormittag geht die Temperatur gegen die 30 Grad, aber unter dem Dach in der Kirchgasse ist es noch kühl wie am frühen Morgen. Mit den Pflanzen in den Töpfen am Strassenrand wirkt die Gasse so wie eine kleine Oase in der Stadt.

Das Schattendach besteht aus Scherenschnitten, die vom Heilpädagogischen Schulzentrum Olten angefertigt wurden. Bild: Patrick Lüthy

Wie jedes Jahr erhielt die Kirchgasse im Mai 2023 ein neues Dach. Dieses besteht aus 65 grossen Scherenschnitten, die vom Heilpädagogischen Schulzentrum Olten angefertigt wurden. Dieses Jahr gab es aber noch eine zweite Veränderung: Die Stadt hat die Zahl der Pflanzen am Strassenrand mehr als verdoppelt.

Die Pflanzen fallen nicht allen auf

In den Kaffees der Kirchgasse sind an diesem Samstagvormittag fast alle Tische besetzt. Margrit Busslinger und ihr Ehemann Eugen, die in der «Nagy's Bar» sitzen, finden das Dach schön, aber «es ist etwas weiss», sagt Eugen Busslinger. Dies im Vergleich zum Beispiel zu den farbigen Schirmen über der Gasse 2020. Die zusätzlichen Pflanzen sind den beiden nicht aufgefallen.

Eugen und Margrit Busslinger finden Gefallen am Schattendach. Bild: Patrick Lüthy

Besser kommen die Pflanzen ein paar Tische weiter bei Rüdiger und Katja Spies an. Sie machen bei Velotouren von Gunzgen nach Olten, wie heute, immer Pause in der Kirchgasse. «Durch die zusätzlichen Pflanzen ist es eine andere Atmosphäre. Man fühlt sich einfach wohler», sagt Katja. Die Scherenschnitte seien «ein Blickfang», sagt Rüdiger. «Es ist toll, dass es bei diesem Dach immer Abwechslung gibt.»

Die Scherenschnitte seien ein Blickfang und die Pflanzen schufen eine gute Atmosphäre: Rüdiger und Katja Spies machen auf Velotouren immer in der Kirchgasse Pause. Bild: Patrick Lüthy

Thomas Nagy, Inhaber der «Nagy's Bar» in der Kirchgasse, wird von Gästen oft auf das Schattendach angesprochen. «Es ist super für den Betrieb.» Bild: Patrick Lüthy

Dass die Veränderungen den Gästen gefallen, bekommt auch der Inhaber der «Nagy's Bar», Thomas Nagy, mit. Er könne zwar nicht unbedingt mehr Gäste verzeichnen, aber: «Die Gäste sprechen mich oft darauf an. Es ist super für den Betrieb.» Und er sieht eine Verbesserung gegenüber den Dächern anderer Jahre: Das Scherenschnitt-Dach decke eine grössere Fläche mit Schatten ab. «So kann sich der Platz nie aufheizen, weil die Sonne ihn nirgends berührt.»

Das einzige Problem: Bei Regen sammle sich Wasser auf den Scherenschnitten an und entleere sich dann auf einmal durch die Löcher. «Ich habe schon gesehen, wie es einen Velofahrer getroffen hat – und auch schon Gäste. Ich muss deswegen schauen, wo ich meine Tische hinstelle», sagt Nagy.

Ein verbreiteter Wunsch nach noch mehr Grün

Urs Bütler, Inhaber des Buchladens Schreiber, hat nachmittags öfter Gäste dank des Schattendachs. Bild: Patrick Lüthy

Auch Urs Bütler, Inhaber des Buchladens Schreiber neben der «Nagy's Bar», hat schon solche Wasser-Unfälle beobachtet. Auch er betreibt im Aussenbereich ein Café. Neben dem Regenproblem ist er zufrieden. «Durch die Grösse des Dachs kommt der Schatten jetzt wirklich bis zu mir», sagt er. Dadurch habe er öfter Gäste am Nachmittag. Und er beobachte auch, wie Leute Fotos vom Dach machen.

Csaba Szabo, Geschäftsleiter vom Gryffe, sagt, dass sein Betrieb vor allem von den zusätzlichen Pflanzen profitiere. Bild: Patrick Lüthy

Nicht vom Schatten bedeckt wird die Café-Bar Gryffe. Dennoch gefällt Geschäftsleiter Csaba Szabo das Dach – auch wenn er selbst beim Durchgehen schon von Wasser getroffen wurde. Sein Betrieb profitiere vor allem von den zusätzlichen Pflanzen. «Sie sind super. Man könnte auch noch mehr machen oder grössere Bäume», sagt er. Das findet auch Gast Annalisa Studer. «Ich weiss halt nicht, wie weit das möglich ist. Aber mehr Grün ist immer gut.»

Gast Annalisa Studer mit ihrem Freund im «Gryffe»: «Mehr Grün ist immer gut.» Bild: Patrick Lüthy

Der Wunsch nach noch mehr Bäumen scheint verbreitet zu sein. Auch Barbara von Arb, die mit ihrem Mann Tobias und ihren beiden Söhnen im Café des Schreiber sitzt, findet «es könnte grüner sein». «Aber dann wären die Bäume halt im Weg», sagt Tobias von Arb.

Die Familie von Arb ist Stammkunde im Café des Buchladens Schreiber. Ohne den Schatten kämen sie vermutlich gar nicht. Bild: Patrick Lüthy

Die Familie ist Stammkunde im Café. Sie kämen zwei-, dreimal pro Woche hierhin. «Wenn es den Schatten nicht gäbe, würden wir gar nicht kommen», sagt Tobias. Er findet diesen aber nicht den wichtigsten Effekt der Scherenschnitte: «Es geht bei diesen Dächern um die Kunst. Wegen den immer neuen Projekten schaut man hin. Und wenn sich so jedes Jahr jemand verwirklichen kann, ist das doch optimal», sagt er.

Auch ab Mittag bieten Schattendach und Pflanzen in der Kirchgasse Zuflucht vor der sommerlichen Hitze. Bild: Patrick Lüthy

Auch am frühen Nachmittag dieses Tages, als es in der Sonne 33 Grad heiss wird, werden die Gäste an den Tischen nicht weniger. In die Badi flüchten muss man aus der Kirchgasse nicht. Auch hier, mitten in der Stadt, findet man Zuflucht.