Endlich ist spruchreif, wo Karl’s kühne Gassenschau im nächsten Jahr das Spektakel Sektor 1 zeigen darf: in Olten. Die Kühnen zügeln ihren Sektor 1 für die Saison 2018 auf das Areal Olten Südwest. «Sicher mal für eine Saison», wie Catherine Bloch, Medienbeauftragte des Spektakelgiganten, erklärt. Denkbar wäre durchaus eine weitere Saison im Jahr 2019. Etwas fernere Zukunftsmusik also. Beide Orte, Winterthur und Olten, seien bestens eingeführte Orte. «Nun kommt Karls kühne Gassenschau 2018 erst mal nach Olten; später schauen wird weiter», sagt Catherine Bloch.

Bestens bekannt

Das Areal in Olten SüdWest ist der erfolgreichen Truppe bestens bekannt – so durften die Kühnen bereits für die beiden letzten Produktionen – Silo 8 (2008/2009) und FABRIKK (2013/2014) das Gastrecht geniessen. «Für uns ists schön, wieder zurückzukehren», sagt Bloch. Die Truppe sei froh, einen solchen Aufführungsort nutzen zu können. «Es ist nicht einfach, Areale in der benötigten Grösse zu finden.» Knapp fünf Hektaren gross ist das Areal am derzeitigen Spielort in Winterthur. «In Olten wirds minim kleiner sein», so die Medienbeauftragte. Fest steht bereits jetzt: In irgendeiner Form werden auch die Besucherparkplätze nahe des Spielortes angeboten. Der Vorverkauf für Olten wird Mitte Oktober 2017 eröffnet.

Die Stadt Olten freut sich über den Entscheid, allen voran Stadtpräsident Martin Wey: «Aller guten Dinge sind – mindestens – drei: Wir freuen uns riesig, dass wir die Kühnen bereits mit dem dritten Programm in Olten begrüssen dürfen. Ihr Auftritt bereichert unser Jahresprogramm und trägt schweizweit zu unserem guten Ruf als zentraler Veranstaltungsort im Mittelland bei.» Das Patronat der hiesigen Saison hat die Stadt Olten inne.