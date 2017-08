In einigen Gemeinden ging die Bundesfeier schon am Montag los. So hielt Susanne Schaffner ihre erste Ansprache als Regierungsrätin in Kappel und in Boningen wurde das traditionelle 1. August-Feuer gezündet.

Wangen lockte mit Karussell, Hüpfburg und Lampion-Umzug Gross und Klein an. Und auch in Trimbach konnte man die am Nachmittag selbst gebastelten Lampions, am Abend beim Umzug vorführen.

Am Morgen des 1. August luden nicht wenige Gemeinden zum traditionellen Brunch. In Däniken beispielsweise hielt Carlos Lima, Handballtrainer und ehemaliger Schweizer Natispieler die 1. August-Rede. In Niedergösgen performten die Aareblick-Örgeler und für die Kinder stand ein Spielbus bereit. (az)