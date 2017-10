Die Frage, mit welchen Fällen er sich in seiner 36-jährigen Karriere als Friedensrichter (davon deren 16 als Stellvertreter) zu beschäftigen hatte, könnte ihn aufs Glatteis führen. Und so sinniert Gerhard Reinmann einen Moment lang vor sich hin. Denn Friedensrichter unterliegen der Schweigepflicht. Verschwiegenheit, das ist in dieser Branche eben mehr als eine Tugend.

Aber wer sich für dieses Amt interessiert, gehört wohl sowieso nicht zu jener Gattung Mensch, die mit jeder Erfahrung hausieren geht. Und während Reinmann als einstiger Oltner Friedensrichter noch nachdenkt, lässt sich berichten, dass der Mann in den letzten 20 Jahren 275 Fälle behandelt und knapp 1000 Strafbefehle ausgestellt hat; in rund 75 Prozent der Fälle kams zu einer Schlichtung. Und Schlichtung, das bedeutet für den Friedensrichter so viel wie: Erfolg gehabt und einen Gerichtsprozess verhindert.

«Es kann vieles sein»

Aber eben, wie war das doch mit den Fällen? Reinmann sagt sibyllinisch: «Ach, das können ganz unterschiedliche sein». Er nähert sich der Thematik behutsam. «Es geht dabei um Ehrverletzung und Tätlichkeiten (bis zur Einführung der eidgenössischen Strafprozessordnung 2011), Nachbarschaftsstreitigkeiten, Forderungen, Ruhestörung, Fragen aus dem Arbeitsrecht, Lohnzahlungen, Spesenforderungen (seit Aufhebung der Arbeitsgerichte als Spezialgerichte) und um Bussen im Gemeindestrafrecht. Das Feld ist breit.»

Reinmann sagt das – für einen Laien zumindest – alles ziemlich wertfrei. Ohne Untertöne, ohne Ironie. Als einer, dem man das eigene grösste Geheimnis anvertrauen könnte. In der Gewissheit, dass es nie und nimmer weitergetragen wird. Ob er sich auch mal über einen Fall amüsiert hat? «Nicht in dem Sinne, dass ich den zu verhandelnden Gegenstand als lächerlich empfand», sagt er. «Aber situativ gabs das schon.»

Den Fall etwa mit der Standuhr, über deren Schlagwerk der Nachbar in der angrenzenden Wohnung derart in Hitze geriet, dass man sich vor dem Friedensrichter traf. Reinmann schlichtete auch in diesem Fall.

Aber er sah in seiner Karriere auch Kollegschaften in Brüche gehen. Geldfragen sind heikel, Geld ist eben (fast) alles. Dennoch: Wenig ist dem alt Friedensrichter fremd. Der Mann hat Sinn für das Menschliche. Und wer damit ausgerüstet ist, dem raubt nichts den Schlaf.

Gute Bedingungen

«Eine gute Voraussetzung, um Friedensrichter zu sein», sagt Catherine Müller, seit 1. Oktober Reimanns Nachfolgerin. Denn wer dieses Amt besetzt, muss die Fähigkeiten eines Mediators haben, vermittelnd wirken, Lösungen aufzeigen, neutral bleiben.