Schwerverkehr «Unnötig, umweltfeindlich womöglich widerrechtlich»: So kämpft das offizielle Fulenbach gegen den Lastwagenverkehr Fulenbach ist des Schwerverkehrs zwischen Wolfwil und dem Brief- und Paketpostzentrum Härkingen überdrüssig. «Jetzt reicht's», sagt man sich, schreibt einen Brief an Bundesrätin Simonetta Sommaruga und fordert eine nachhaltige Lösung.

Postcontainer: Deren Transport zwischen Brief- und Paketzentrum Härkingen und Wolfwil sorgt für Verkehrsärger in Fulenbach. Patrick Lüthy

An die 100 Schwerverkehrsfahrten täglich will man in Fulenbach aktuell zählen. Fahrten, die vom Brief- und Paketzentrum in Härkingen ausgelöst werden. Mal mit, mal ohne Container. Die Post AG nämlich hat vor einiger Zeit eine externe Speditionsfirma in Wolfwil damit beauftragt, Container vom und zum Zentrum in Härkingen zu transportieren und solche auf dem firmeneigenen Gelände zwischenzulagern.

Mehrverkehr und Ärger

Das sorgt für beachtlichen Mehrverkehr in Fulenbach – und für Ärger. Denn Fulenbach ist in diesem logistischen Ablauf Durchfahrtsgemeinde. «Die Post AG hat einen Teil ihres Betriebes in Härkingen ausgelagert», sagt Fulenbachs Gemeindepräsident Thomas Blum. Dieser Umstand sorge jetzt für Zusatzverkehr.

Mit dem seinerzeitigen Bau des Zentrums in Härkingen aber sei den Anrainergemeinden versprochen worden, nur ein festgelegtes Kontingent an Lastwagenfahrten in Kauf nehmen zu müssen.

Ein Brief nach Bern

«Dass die Post AG nach einer gewissen Betriebszeit einfach einen Teil des Betriebs in eine andere Nachbargemeinde via Transportunternehmung auslagert, war nie Gegenstand von Verhandlungen oder Informationen», hält Blum dezidiert fest. Deshalb hat er einen Brief nach Bern gesandt; an Bundesrätin Simonetta Sommaruga, die Verkehrs- und Umweltministerin.

Denn nach Einschätzung Blums wären in der Standortgemeinde Härkingen genügend Platzressourcen vorhanden, um auf die für Fulenbach unseligen Transporte von und nach Wolfwil verzichten zu können.

Kommt hinzu: Die Umladearbeiten im Industriegebiet an der Gemeindegrenze zu Fulenbach finden auch nachts statt. So hat die angrenzende Nachbarschaft in Fulenbach eine Unterschriftensammlung lanciert. Sie verlangt die Schliessung des Containerbetriebs.

Praxis als «umweltfeindlich» bezeichnet

Dies strebt auch das offizielle Fulenbach an. Blum sagt:

«Unser Fernziel ist ganz klar definiert: kein Containerlager mehr in Wolfwil.»

Thomas Blum. Zvg

Er fasst zusammen: Weder Auslagerung noch Lastwagenfahrten seien notwendig, die täglich rund 600 Kilometer an zurückgelegten Fahrten der Speditionsfirma aus Wolfwil damit überflüssig. Für Blum ist die aktuelle Praxis eine umweltfeindliche. «Und dies lässt ausgerechnet das Bundesamt für Umwelt zu», sagt er.

Hinzu kommt, dass diese Fahrten auf einer Schulwegachse stattfinden. Auch dies hat er Bundesrätin Sommaruga in seinem Brief wissen lassen und dabei auch die submissionspolitischen Abläufe infrage gestellt.

Das zuständige Bundesamt von Bundesrätin Sommaruga hat auf den Brief aus Fulenbach innert drei Tagen reagiert und die Post AG mit den Abklärungen zu dieser Situation beauftragt.

Kleine Erfolge am «runden Tisch»

Zwischenzeitlich haben sich die Parteien an einen Tisch gesetzt. «Die Post ist mit einigen Schritten auf die Gemeinde Fulenbach zugekommen», gibt Blum zu verstehen.

Aber was sagt die Post AG zu den Vorhalten aus Fulenbach? Seit Inbetriebnahme des Paketzentrums Härkingen sei sich die Schweizerische Post der Verkehrsproblematik rund um das Paketzentrum Härkingen bewusst. Man sei bestrebt, möglichst wenig Emissionen durch die eigene Tätigkeit zu verursachen. Die Medienstelle schreibt weiter:

«Durch die Corona-Pandemie gab es einen regelrechten Päckli-Boom, den die Post im Sinne der Bevölkerung und der Schweizer Wirtschaft bewältigt hat.»

Deshalb sei es nötig, unter anderem bei der Retralog AG in Wolfwil ein Containerlager ausserhalb des Paketzentrums Härkingen in Betrieb zu nehmen. Denn: «Kurzfristig konnten rund um das Paketzentrum keine Flächen fürs Lager gefunden werden.»

Leise Entspannung im letzten Quartal 2022

Zurzeit würden aber unterschiedliche neue Lösungsansätze geprüft, um das Containermanagement zu optimieren. «Zudem hat die Post die Absicht, im vierten Quartal 2022 ein beschränktes Containerlager auf dem Gelände des Paketzentrums Härkingen in Betrieb zu nehmen.» Die notwendigen Abklärungen würden laufen.

Die Frage, ob in den nächsten 5 bis 10 Jahren auf externe Logistikunterstützung, wie sie derzeit die Speditionsfirma aus Wolfwil erbringt, verzichtet werden könne, wird zurückhaltend beantwortet. «Um die anfallenden Paketmengen verarbeiten zu können, arbeiten wir zurzeit mit über 300 Transportunternehmungen in der ganzen Schweiz zusammen.» Eine Abnahme des Paketvolumens sei nicht absehbar.

«Ich bin gespannt, wie die Lösung aussehen wird», gibt Blum zu verstehen, der auch Wert darauf legt, dass auf die nächtlichen Containerumladeaktivitäten im Industriegebiet Bännli verzichtet wird. Sicher scheint derzeit nur: Fulenbachs Fernziel verdient den Namen allemal.