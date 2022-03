Schulleitung Nach dem raschen Abgang im vergangenen Jahr hat Oltens Sälischulhaus eine neue Führung Kathleen Raths und Dorothea Luh heissen die beiden neuen Schulleiterinnnen im Oltner Sälischulhaus.

Das Sälischulhaus hat die Co-Schulleitung wieder besetzt. Patrick Luethy

In jüngster Vergangenheit kam es bei der Führung im Sälischulhaus gleich zu mehreren Wechseln. Zuletzt hat die im vergangenen August neu gestartete Co-Schulleiterin noch in der Probezeit im «gegenseitigen Einvernehmen» gekündigt, wie es damals in einer Mitteilung hiess.

Kathleen Raths, neue Co-Schulleiterin im Säli. Zvg

Seither wurde die Schule in einem 100-Prozent-Pensum von einem Interimsschulleiter geführt, der aus der Unternehmensberatung stammt, unterstützt von zwei Personen mit je einem 15-Prozent-Pensum aus der Lehrerschaft. Man konnte so auf eine Lösung via Personalvermittlungsbüro verzichten.

Nun hat die Stadt per Anfang Schuljahr 2022/23 zwei neue Co-Schulleiterinnen eingestellt, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Ausgewählt wurden für das gemeinsame 130-Prozent-Pensum die 44-jährige Kathleen Raths, die mit ihrer Familie in Niedergösgen wohnt, und die 36-jährige Dorothea Luh, die mit ihrer Familie in Olten wohnt.

Dorothea Luh, neue Co-Schulleiterin im Säli. Zvg

Nach dem Studium zur Erziehungswissenschaftlerin arbeitete Raths als Lehrerin an einer Primarschule in Niedersachsen, bevor sie 2005 in die Schweiz zog und an der Pädagogischen Hochschule Bern in der Lehrerweiterbildung tätig war. Seit 2015 arbeitet Raths als Schulleiterin, zuletzt an einer Primarschule im Aargau.

Ihre neue Kollegin Luh arbeitete in den letzten zehn Jahren als Lehrerin auf der Primar- und Sekundarschulstufe an einer Privatschule im Aargau. Seit 2018 ist sie dort als Schulleitungsmitglied tätig.

Zusätzliche Assessment-Stufe eingebaut

Gesamtschulleiter Thomas Küng ist überzeugt, dass man mit den beiden erfahrenen «Vollblutpädagoginnen» und bereits ausgebildeten Schulleiterinnen die richtigen Leute für den herausfordernden Job ausgewählt hat.

Nach dem schnellen Abgang des Vorgänger-Duos hat die Stadt ebenfalls den Anstellungsprozess kritisch überprüft und eine zusätzliche Assessment-Stufe eingebaut, um die Qualität bei der Rekrutierung zu erhöhen. Begleitet wurde die Bildungsdirektion dabei von einem externen Beratungsunternehmen, was insgesamt 34'000 Franken kostete.

Dies sorgte auch für kritische Stimmen. Küng begründet den Schritt damit, dass Olten in jüngster Vergangenheit in angespannter Marktsituation vier Schulleitungspositionen zu besetzen hatte.