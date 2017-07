Was eine richtige Oltnerin oder ein richtiger Oltner ist, trotzt beim traditionellen Schulfest-Umzug auch dem garstigsten Wetter. Um sieben Uhr in der Früh stand nämlich fest: Der Umzug findet definitiv am Morgen statt. Die Fahnen beim Stadthaus und bei der Friedenskirche waren gehisst. So hiess es denn: Regenjacken überwerfen und Schirme aufspannen. Während des ganzen Umzugs regnete es, zum ersten Mal seit Jahren. Das hielt die Oltner Bevölkerung aber nicht davon ab, sich schon früh gute Plätze entlang der Umzugsroute zu suchen. Begehrt waren vor allem geschützte Stellen wie bei der Hauptpost oder in Unterführungen.