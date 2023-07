Schulfest 1600 Personen an Umzug: Bunter Tross zieht durch Olten und wird zu fröhlichem Volksfest auf der Schützenmatte Am Schulfest am Sonntag, 2. Juli, konnte nach vier Jahren endlich wieder ein Oltner Schulfest und damit auch der traditionelle Umzug stattfinden. 1600 Personen nahmen daran Teil: neben Oltner Schulkindern auch eine Delegation von Oltens Deutscher Partnerstadt Altenburg.

Impressionen vom Festumzug des Schulfests Olten 2023. Bild: Andre Veith

Vier Jahre lang hatte Olten auf das Schulfest und dessen traditionellen Umzug warten müssen. Am Sonntagvormittag säumten bereits viele Schaulustige die Route und fieberten den 1600 Personen entgegen, die durch Olten zogen. Das Wetter war ideal dafür: warm, aber bedeckt; mit leichter Brise, aber trocken.

Treffpunkt war der Munzingerplatz. Eine bunte Schaar sammelte sich dort, so gross, dass der Platz überquoll und die Teilnehmenden von der Baslerstrasse bis vor das Haus der Museen herumstanden.

Schottischer Auftakt der Jugendmusik

Pünktlich um 9.40 läutete die Stadtkirche ihre Glocken. Fünf Minuten später trommelte die Jugendmusik Olten, die den Umzug in komplett schwarzem Tenue und blauer Mütze anführte. Sie marschierten los und setzten an zu «Scotland the brave» – ein stolzer Auftakt: Die schottische Dudelsackhymne hallte durch die Konradstrasse und bald durch die Kirchgasse. Und wo sie auch vorbeimarschierten, sollte die Jugendmusik, die der Umzug überhaupt, Applaus ernten.

Hinter der Jugendmusik reihten sich die Kinder des Hübelischulhauses ein, allen voran die Kleinsten in Zweierreihe an der Hand des jeweils anderen. Immer wieder bliesen sie Seifenblasen über die Köpfe des Publikums.

Dann folgten die Schülerinnen und Schüler des Bannfeldschulhauses. Sie hatten sich «Zäme Rede» zum Thema genommen und trugen Banner vor sich her, die den Schaulustigen Fragen entgegenwarfen: «Wemmer zäme rede?», stand drauf, oder «Was machsch?» und «Singsch mit?».

Wippen, klatschen und tanzen

Hinterher schlenderte die «Mixed Blood Brass Band», die mit leichtfüssigem Dixieland das Publikum mindestens zum Mitwippen bewegte, oft aber auch zum Klatschen und gar Tanzen.

Danach trugen die Kinder des Bifangschulhauses ihren Vorsatz durch Olten: «Wir tragen Sorge für die Umwelt». Eine der Gruppen trug ein Plakat vor sich her: «Müll entsorgen und wir blühen auf». Die Kinder dahinter waren als Blumen verkleidet.

Die Kinder des Heilpädagogischen Schulzentrums HPSZ präsentierten Scherenschnitte, denen gleich, die sie für das Schattendach in der Kirchgasse schon gestaltet hatten.

Die Schülerinnen und Schüler des Sälischulhaus wollten «Ab in die Natur» und trugen also Tannenwälder, Pilze und Blumen, aber auch Füchse, Igel, Hasen, Schmetterlinge und Eulen mit sich.

MG Wangen b. Olten mit fröhlichem Marsch

Die Musikgesellschaft Wangen b. Olten dahinter setzte sich er kurz nach zehn Uhr beim Munzingerplatz in Bewegung: mit einem fröhlichen Marsch, vorab die Tambourmajorin, neben ihr zwei Ehrendamen.

Dahinter spazierten die Behörden: Die Stadt Olten hatte eine elfköpfige Delegation aus dem deutschen Altenburg eingeladen, um die 30-jährige Städtepartnerschaft zu feiern.

Auf die Offiziellen folgten die Kinder des Frohheimschulhauses mit dem Motto «Nachem Räge schiint d’Sunne». Und fünf Minuten nach zehn trommelte auch die Stadtmusik Olten über den Munzingerplatz und hing sich als Schlusslicht an den Umzug.

Auch die rechte Stadtseite mit Stolz bedacht

Nur wenig später marschierte die führende Oltner Jugendmusik schon die Unterführungsstrasse hoch zum Bifang, wo sie von Schaulustigen auf den Festbänken mit Applaus und entgegengestreckten Handys empfangen wurde. Vor dem Cultibo stimmte die Jugendmusik dann wieder «Scotland the brave» an, sodass auch die rechte Stadtseite mit Stolz bedacht war.

Vom Bifang kehrte der Tross zurück zur Holzbrücke. Hinter dem Schlusslicht Stadtmusik reihte sich nun auch Publikum ein. Holzbrücke, Hauptgasse wie überhaupt die ganze Altstadt war voller Menschen, wie natürlich auch der Vorplatz der Schützi. Um Viertel nach elf zog auch die Stadtmusik als Ende des Trosses dort ein. Der Umzug hatte sich da bereits aufgelöst und war zum fröhlichen Volksfest geworden.