Schützi Olten Erstes abendfüllendes Soloprogramm von Kilian Ziegler: Zwischen Klimakrise und Kalauern Der gebürtige Trimbacher füllte am Samstagabend die Ränge in der Oltner Schützi locker. Zwei Stunden lang performte er mit der Premiere von «99 °C, Wortspiele am Siedepunkt». Poetry-Slam, Comedy und «aberwitziges Powerpoint» wurden dem Publikum versprochen.

Das Bühnenbild ist einfach und lenkt nicht von den Worten Zieglers ab. zvg/Claude Hurni

Kollege Bänz Friedli stimmte bei der Begrüssung in der Schützi Olten das Publikum bescheiden auf einen «historischen Abend» ein; Kilian Ziegler habe ihn ja schliesslich gebeten, ihn nicht im Voraus allzu sehr zu rühmen. Das Programm heisse ja «99 °C», passend zum kältesten Abend des Jahres.

Auch Dominic Deville sass im Saal, bei dessen Late-Night-Show Ziegler mitspielt. Auch sonst einige im Publikum kennen ihn persönlich: «Mein Bruder ist mit ihm zusammen in die Schule gegangen», erzählt ein Mann und freut sich sichtlich auf die Show.

Die Schützi sei schon speziell für ihn, begrüsste Ziegler dann die Leute, «quasi meine zweite Stube». Er sei ja in Olten in die Kanti gegangen, und diese sei eine der zehn besten Schulen – der Stadt, wie er nach einer Pause anfügte. «Der Beweis: Aus ihr ist noch nie ein Nobelpreisträger hervorgegangen; selbst für diese ist also die Abschlussprüfung zu hart.»

Klima und Kriege machen Sorge

Das Bühnenbild ist einfach: Ein Kocher mit brodelndem Wasser steht auf einem roten Tisch, rechts wird die angekündigte Powerpoint gezeigt, Kilian Ziegler trägt Schwarz und thematisiert die Klimaerwärmung.

Das Thermometer auf der Leinwand zeigt die steigende Temperatur, und man erfährt da etwa, dass ein Pinguin bei 80 °C schmilzt und dass die Welt vor die Hunde geht: Nicht nur die Klimakatastrophe, auch Kriege machen Sorgen, die Welt brodelt wie das Wasser im Kocher. «Make love, not war» übersetzte Kilian Ziegler frei mit «Mach Liebi, nid wohr».

So schlängelte sich Ziegler mit gutem Timing von Kalauer zu Kalauer. Es geht etwa um den Mann, der zur Frau sagt: «Ich habe es mir überlegt, ich möchte wohl doch keine Kinder.» Sie: «Aber wir haben doch schon drei.» Dann liest er aus seinem Tagebuch vor, in dem nur ein Satz steht, nämlich, er wolle ab heute jeden Tag reinschreiben. Er wundert sich, warum die Blockflöte Löcher hat, wenn man die ja doch zuhalten müsse.

Immer wieder kommt er zum Thema Klimaerwärmung zurück, die als roter Faden dient, um sich dann etwa zu fragen, warum es Fiebermesser gibt, aber keine Fiebergabeln. Ziegler liebt die Wortspiele und das ging manchmal sehr schnell; manchmal waren aber leider die Pointen nicht deutlich genug ausgesprochen, sodass sie zumindest hinten nicht zu verstehen waren.

Eine längere Passage widmet er dem Thema Übergangsjacke, über die er auch ein Lied performt. Diese Jacke hat zum Beispiel eine Tasche mit Vorräten für «die kleine Hungersnot zwischendurch», und ja, «nie war das Aussterben komfortabler». Vermeintliche Pannen, so die denn wirklich solche sind, überspielte er geschickt.

Auch Ueli Maurer und Donald Trump sind Thema

Nach der Pause beeindruckte er mit einem langen Slam zum Thema Hühner, in dem er wohl sämtliche Hühnermetaphern und Redewendungen über Hühner auf den Kopf stellt. Das Publikum lachte und bedankte sich mit Szenenapplaus für diese Leistung. Gölä und Ryan Gosling, Ueli Maurer und Donald Trump kriegten ihr Fett ab, das Oltner Publikum ging gut mit. Auch das Gendern und die gerechte Verteilung von Gütern wurden thematisiert.

Ein Höhepunkt waren Zieglers Energiespartipps: «Suchen Sie sich dumme Freunde, wenn es nicht die Hellsten sind, spart das Energie.» Als «Kilian the Gletscheler» zeigte er zum Gaudi aller einen tadellosen Bachelor-Body. Einige Wortspiele scheinen weit hergeholt, etwa wenn es darum geht, ja nicht aufzugeben, «also keine Waldtiere zu signieren», sprich, nicht zu «rehsignieren».

Alles in allem aber eine beachtliche Leistung, die noch Potenzial zu haben scheint. Man darf gespannt sein, was der sympathische Wortkünstler in Zukunft noch aus seiner Lust an der Sprache machen wird. Das Publikum jedenfalls applaudierte zum Schluss kräftig. Ziegler dankte ausgiebig allen, die mitgearbeitet hatten; er dankte auch mit persönlichen Worten Fans, Freunden und seiner Familie. Sein neues Programm wird im Herbst erwartet.