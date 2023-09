Schützi «Detox»: Der Oltner Musiker Collie Herb veröffentlicht sein viertes Album Deutlich persönlicher als die Vorgängerin soll die neue Platte daherkommen. Die Plattentaufe, die im Oktober in der Oltner Schützi stattfindet, ist gleichzeitig der Auftakt einer neuen Eventreihe.

Das neue Album des Oltner Musikers Collie Herb kommt deutlich persönlicher daher als die letzte Platte. Bild: Bruno Kissling

Dancehall, Afrobeats, Reggae: Als musikalisches Kaleidoskop wird das neue Album des Oltner Musikers Collie Herb, das am Freitag, 29. September, erscheint, in einer Medienmitteilung beschrieben. «Ich hatte das Gefühl, mich kreativ ausdrücken zu müssen, und gleichzeitig merkte ich, dass ich dem unendlichen Ozean an Musik da draussen noch ein paar neue, eigene Tropfen hinzufügen kann,» lässt sich Collie Herb zitieren.

Ein Highlight des Albums sei der Song «Memórias», in dem sich der Musiker und die in der Schweiz lebende Sängerin Nilsa aus Moçambique auf einem treibenden Afrobeats-Instrumental aus ihrer Jugend erzählen. «Musik ist eine universelle Sprache, bei welcher vor allem der Vibe zählt, welcher viel wichtiger ist als die Sprache des Textes», sagt er.

Plattentaufe ist auch Auftakt neuer Eventreihe

«Detox» sei im Vergleich zum Vorgänger «Collieverse» – die Platte erreichte 2020 in den Schweizer Album-Charts Platz fünf – ein deutlich persönlicheres Werk. So gibt der Musiker mit Songs wie «Dihei» und «Schlaf schön» Einblicke in sein Leben als frischgebackener Vater. Doch auch die Schattenseiten des Lebens hätten Platz gefunden auf dem neuen Album. Über den plötzlichen Tod eines engen Freundes sagt er etwa: «Musik hat da sehr geholfen, war auch immer ein wichtiger Teil unserer Freundschaft.» Das Erlebnis verarbeitet er im Titeltrack des Albums sowie im abschliessenden Song «1991 – Forever».

Getauft wird «Detox» am 21. Oktober in der Oltner Schützi – die Plattentaufe ist gleichzeitig der Auftakt zur Eventreihe «Schützi live»: Mit dieser soll «ein neues Kapitel in der Geschichte der Schützi Olten» geschrieben werden. Collie Herb verspricht ein Feuerwerk an tanzbarer Musik und frischen Mundart-Lyrics: «Ich freue mich darauf, die Energie und die Botschaft von ‹Detox› mit dem Publikum zu teilen.» (otr)