Längere Perrons und Unterführungen Früher als bisher geplant: Für 290 Millionen Franken wird der Bahnhof Olten ausgebaut Der Bahnhof Olten wurde in den Bahnausbauschritt 2035 aufgenommen. Das wurde am Mittwoch bekannt. Der Bahnhof soll fit gemacht werden für zusätzliche Passagiere und längere Züge.

Der Oltner Bahnhof soll früher ausgebaut werden als bisher geplant: Das Projekt wurde, gemeinsam mit anderen Ausbauplänen des Zugverkehrs, in das Bahnausbauprogramm 2035 aufgenommen, wie der Bundesrat am Mittwoch bekannt gab. 290 Millionen Franken sollen dafür ins Ausbauprogramm aufgenommen werden. Für alle zusätzlichen Projekte des Bahnausbauprogramms 2035 wurde ein Zusatzkredit von insgesamt 2,6 Milliarden beantragt.

Geplant ist unter anderem ein Ausbau der Perronkapazitäten. Bild: Bruno Kissling

Der Solothurner Regierungsrat kritisierte im vergangenen Jahr, dass die Engpässe am Bahnhof Olten mit dem Ausbauschritt 2035 nicht behoben würden. Insbesondere die Perronverlängerungen der Gleise 1 bis 3 seien vollständig über den Ausbauschritt 2035 zu finanzieren, lautete die Forderung aus Solothurn. Der Regierungsrat beantragte damals, den entsprechenden Verpflichtungskredit um rund 270 Millionen Franken zu erhöhen.

Längere Perrons, grössere Unterführungen

Die Aufnahme ins Ausbauprogramm sowie der zusätzliche Kredit ist nun gelungen. Wann die Arbeiten am Oltner Bahnhof beginnen, ist aber noch unklar, wie das «SRF-Regionaljournal» berichtet. Es sollen unter anderem die Perronkapazitäten erhöht und die Unterführungen verlängert und verbreitert werden.

Mit dem geplanten Ausbau des Bahnangebots werden mehr Züge in Olten halten. Und diese Züge werden länger sein – beides führt zu mehr Passagieren. Sowohl die längeren Züge als auch die Zunahme an Menschenmassen erfordern längere Perrons und mehr Platz in den Unterführungen.

Auch in den Bahnhof Hammer wird investiert

Doch nicht nur der Bahnhof Olten soll ausgebaut werden. Auch beim kleineren Bruder, dem Bahnhof Hammer im Westen der Stadt, wollen die SBB kräftig investieren: In einer Ausschreibung auf der Beschaffungsplattform Simap war im November 2021 von knapp 100 Millionen Franken die Rede. Es handelt sich dabei um ein Multiprojekt: die Bahninfrastruktur wird erneuert, die Aufenthaltsqualität am Bahnhof verbessert und ein neues Gebäude für das Stellwerk wird östlich des Bahnhofs gebaut. Der Bahnhof Hammer ist zentral für den Güterverkehr in der Region mit mehreren nationalen Verteilzentren. (otr)