Saisonstart Schwager Theater Olten: Das Kleintheater präsentiert grosse Namen Das Oltner Schwager Theater ruft zur neuen Saison: Mit Bänz Friedli, Anet Corti, Veri, Uta Köbernick, Strohmann und Kauz oder etwa Andrea Zogg geben sich dort Publikumslieblinge die Klinke in die Hand.

Andrea Zogg (links) und Marco Schädler geben im März «Georg Friedrich Händels Auferstehung». zVg

Theater, das aus dem Herzen der Kleinkunst stammt; musisch – sinnig, sinnlich – närrisch, narrativ. Dafür steht das Schwager Theater im Oltner Gerolag-Center.

Zum Saisonstart am 23. September stellt sich Bänz Friedli einfachen Antworten, schwierigen Fragen und wahrhaftigen Lügen. Sein aktuelles Kabarettprogram «S’ isch kompliziert» präsentieren Schwager Theater und Schützi in einer Koproduktion. Daher startet die Saison in der Oltner Schützi. Zwei Tage später aber öffnen sich die Theater-Tore im Gerolag-Center. Die SRF1-Radiotalkshow «Persönlich» ist zu Gast.

Ende Oktober dann eine Reise durchs Land der Stille: Pantomime Carlos Martinez feiert mit «Vitamimo» sein 40-jähriges Jubiläum, legt dabei im Laufe des Abends seine weisse Maske ab und spricht. Auch als Geschichtenerzähler besticht er durch Humor, Menschlichkeit, Timing und Klarheit.

Warum auch die Liebe stumm machen kann, fragen sich die «Urstimmen» in ihrem A-cappella-Theater «Lieber lauter Lieblingslieder». Das hindert sie allerdings nicht daran, Lieblingslieder zu singen, bis der Gips von der Decke fällt.

Anet Corti. zVg

Kabarettistin Anet Corti testet dann satirisch-humorvoll die Leichtgläubigkeit und den Hang zum Schönreden ihrer Mitmenschen. Mit Witz, Bewegung und technischen Verrücktheiten fragt sie: «Echt?»

Echt philosophisch, charmant und humorvoll geht es weiter mit dem Einmann-Theater «Kamikaze» von Schertenleib und Seele. Der Solothurner Schauspieler brilliert in seinem Stück über Freundschaft und Geld mit Witz und Ironie.

Vorweihnachtszeit - Zeit für «Eine besinnliche Zeit»

In der Vorweihnachtszeit sind die meisten zu gestresst für einen Theaterbesuch. Dabei ist Musik doch pures Glück, sind Geschichten ein Tor zu einer magischen Welt. Die Solothurner Sängerin Tanja Baumberger bringt mit ihrem Ensemble fe-m@il «Eine besinnliche Zeit» zurück, aber nicht ohne eine saftige Prise Humor.

Veri. zVg

Auch 2023 darf gelacht werden: am 7. Januar mit Veri. Er weiss, wo und warum der Hase im Pfeffer liegt und holt auch mal ein schwarzes Schaf vom hohen Ross.

Chansonkabarettistin Judith Bach machte ihre ersten Bühnenschritte als solches Schaf, wenn auch nicht als schwarzes. Ihren Durchbruch schaffte sie als Teil des Duos Luna-tic. Als Claire alleene kombiniert sie im Solostück «Endlich – Ein Stück für immer» Schauspielerei, Gesang und Akrobatik mit Humor und Feingefühl.

Wie frisch aus dem Bett gestiegen

Mit Liedern und Texten, wie frisch aus dem Bett gestiegen, schlafwandelt Uta Köbernick sicher zwischen Privat- und Bühnenperson. Die Musik-Kabarettistin aus Berlin erhielt 2020 den Oltner Kabarett-Preis Cornichon. Nun ist sie mit ihrem Stück «Köbernick geht’s ruhig an» zurück auf der Schwager-Bühne.

Im März folgt ein weiterer Leckerbissen. Andrea Zogg auf der Kleintheaterbühne: Bekannt von der Kinoleinwand und als Detektivwachtmeister Reto Carlucci im Schweizer «Tatort», inszeniert er nun mit Marco Schädler «Georg Friedrich Händels Auferstehung».

Strohmann-Kauz (Matthias Kunz, rechts, und Rhaban Straumann) Ho / SZ

Einen Abend, bei dem man vor Lachen vom Stuhl fallen könnte, versprechen Strohmann-Kauz mit «Sitzläder». Die kultigen Senioren Ruedi und Heinz zeigen sich gewohnt kabarettistisch, gesellschaftspolitisch aktuell und überraschend.

Nach diesen beiden Oltner Urgesteinen der Kleinkunst bringen drei junge Schauspielerinnen aus Zürich ihr Début-Stück «Du hast keine Chance, packe sie!» nach Olten. Als Trio Tria in der Rolle der Sissi Sisyphos spielen sie mit Sprache, Rhythmus, Bewegung und frischem Wind.

Die «schiefe Bühne» als neues Format

Weitere Newcomer erhalten am Kabarett-Casting eine Auftrittschance. Auch Gastspiele der Kabarett-Tage finden wiederum statt. Ausserdem bringt das Schwager Theater mit der «schiefen Bühne» ein neues Format für frische Talente und erfahrene Bühnenfüchse. Kabarettistin, Liedermacher, Pantomime, Musikerin, Clown, Comedian, Poetry-Slamer und andere Kleinkunstkreierende wagen sich auf die «schiefe Bühne».

In je zehn Minuten probieren sie Neuentwickeltes aus, zeigen einen Teil ihres Bühnenprogramms oder wagen etwas, das sie sonst nirgends wagen. Moderiert wird der Anlass jeweils von einem bekannten Kleinkünstler oder einer bekannten Kleinkünstlerin. Für die ersten beiden Abende konnten Musikkabarettistin Esther Hasler und Dr. Walter B. Grünspan gewonnen werden. (otr)