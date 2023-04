Saisonschlussfest «Jetzt müssen wir z Oute einfach mal etwas gewinnen» Am Saisonabschlussfest schütteln der EHC Olten und seine Fans die Enttäuschung über den verlorenen Playoff-Final aus den Kleidern.

Die Tore im Abseits, Spieler und Fans zusammen im Mittelpunkt: Das Saisonabschlussfest des EHCO gehört schon zur Tradition. Bild: José R. Martinez

Der Dulliker EHCO-Fan Mario Bolliger erfuhr unlängst am eigenen Leib, wie nah im Sport Freud und Leid beieinanderliegen. Der 49-jährige Stürmer einer Plauschmannschaft stürzte so unglücklich mit der Schulter auf das Eis, dass er sich danach im Notfall des Spitals wiederfand. Er weiss also zu gut, wie sich die Horanskys und Nunns fühlten, die in der heissen Phase der Saison zum sportlichen Nichtstun gezwungen waren.

Sie kamen zahlreich, die eingefleischten Fans, und lauschten gespannt. Bild: José R. Martinez

«Ziemlich viel Pech», sagt Bolliger zum Verlauf des Playoff-Finals aus Sicht des EHCO. Der Ausfall der Leistungsträger habe den Unterschied gemacht zum HC La Chaux-de-Fonds, der «voll in Form war und auf gesunde Schlüsselspieler zählen konnte», so Bolliger. Sein Saisonhöhepunkt? «Das emotionale Playoff-Duell mit Langenthal. Trotz sinkender Formkurve hat Olten den SCL gepackt, das war cool.»

Forever: EHC Olten für «immer und ewig». Bild: José R. Martinez

Eine gewisse Enttäuschung ist noch da

Rund 500 Fans sind gekommen zum Abschlussfest des EHC Olten. Eine gewisse Enttäuschung ist noch zu spüren. «Es wäre in dieser Saison einfacher als auch schon gewesen, etwas zu erreichen», glauben Nicolas Zwyssig aus Lostorf und der Hägendörfer Nicolas Prinz. «Es war bitter, wir waren im Final das bessere Team, aber der Puck wollte einfach nicht rein.»

Ihnen fehlte die letzte Überzeugung: Nicola Prinz und Nicolas Zwyssig (rechts). Bild: Philipp Kissling

Einen anderen möglichen Grund für das Scheitern formuliert Zwyssig so: «Mir fehlte die letzte Überzeugung, dass die Mannschaft den Kübel wirklich holen will. Jedenfalls kam das nicht so rüber. La Chaux-de-Fonds hingegen wollte unbedingt gewinnen. Das war bei den Spielern und auch den Fans spürbar.»

«Am Ende», sagt EHCO-Sportchef Marc Grieder im Gespräch mit Moderator Michael Stalder, «haben wir gegen einen guten Gegner verloren.» Grieder steht neben Lars Leuenberger, der – natürlich – am Abend viel lieber zum ersten Heimspiel der Ligaqualifikation angetreten wäre, als auf dem Ausseneisfeld Saisonabschluss zu «feiern».

Der EHC Olten ist auch eine Familiensache. Bild: José R. Martinez

Trotzdem stolz auf die Mannschaft

Der Trainer ist trotzdem stolz auf seine Mannschaft, und es ist ihm wichtig, nicht nur von Verletzten zu sprechen. Ein grosses Lob gebühre den Spielern, die das Glück gehabt hätten, gesund zu bleiben, und sich stets den Umständen anpassten. Punkto Arbeitseinstellung gebe es «nichts zu bemängeln», so der EHCO-Coach.

Denise Statti aus Winznau ist stolz auf die Leistung der Mannschaft in der vergangenen Saison. «Wir haben uns mehr erhofft, aber die Spieler haben ihr Bestes gegeben.» Den 7:5-Auswärtssieg, den sie Ende Dezember vor Ort im Langenthaler Schoren bejubelte, bezeichnet sie als ihr Highlight. Wie so oft bis dahin habe der EHCO in dem Derby super gespielt und sei über sich hinausgewachsen.

Und natürlich: Autogramme der Stars gehören auch zum Programm. Bild: José R. Martinez

Wenn die Verletzungshexe zuschlägt

«Danach blockierte die Verletzungshexe die Mannschaft, und es war nicht mehr das Gleiche», analysiert Statti, die die meisten Partien vor dem Fernseher verfolgte und früher, als die Osttribüne noch eine Stehrampe war, ein Saisonabonnement besass. «Stehen ist besser, man lebt und fiebert ganz anders mit», meint die 64-Jährige und erinnert schmunzelnd an das Status-Quo-Konzert, das sie einst sitzend verfolgen musste: «Das geht gar nicht.»

Nicht nur Geschäftsleute, auch Fans: Aaria-Inhaber Daniel Peyer (links) und Betriebsleiter Andreas Lack. Bild: Philipp Kissling

Auch eine kulinarische «Saisonanalyse»

Die Firma Aaria, die im Stadion Kleinholz für die Verpflegung des Publikums sorgt, hätte mit den Heimspielen der Ligaqualifikation einen schönen Batzen verbuchen können. «Wir sind alle mit Herz und Seele dabei, nicht nur als Geschäftsleute, sondern auch als Fans», sagt Aaria-Inhaber Daniel Peyer.

«Im Durchschnitt beschäftigen wir 60 Mitarbeitende pro Heimspiel, wenn das Stadion voll ist, sogar 80 bis 100.» Gemeinsam mit Andreas Lack, seinem Betriebsleiter EHCO-Catering, nimmt Peyer nun sozusagen die kulinarische Saisonanalyse vor, um dann ab Juli, wenn der Nachwuchs mit Trainingslagern startet, wieder parat zu sein.

Melancholie zum Saisonschluss: Aber in einem halben Jahr geht’s weiter. Bild: José R. Martinez

Ursachen der gedämpften Euphorie auf den Grund gehen

Der EHCO-Geschäftsführer Patrick Reber streicht die gute Stimmung am Abschlussfest und «die tolle Bindung» zwischen der Fanbasis und dem Verein heraus. Auch in seinen Kleidern steckt zweifellos noch etwas Rest-Enttäuschung. Gleichzeitig freut er sich über die Tatsache, trotz widriger Umstände in den Final eingezogen zu sein, und über den gesteigerten Fanaufmarsch von plus 500 Kiebitze pro Heimspiel während der Qualifikation.

Den Ursachen für die in den Playoffs eher gehemmte Euphorie im Umfeld wolle er auf den Grund gehen, klar. Aber Reber nimmt diesbezüglich in erster Linie den Verein selber in die Pflicht: «Jetzt müssen wir z Oute einfach mal etwas gewinnen.»