Rückstau vermeiden Sperrungen auf A1 Ende April: Astra testet Massnahmen Entlastung bei Ausfahrt Rothrist Das Bundesamt für Strassen (Astra) versucht die Überlastungen bei der Autobahnausfahrt Rothrist zu bekämpfen. Um die Massnahmen umzusetzen muss die A1 jedoch zweimal teilweise gesperrt werden.

Die A1 bei Rothrist. Michael Küng

Die Anschlussknoten des A1-Anschlusses Rothrist sind in abendlichen Spitzenstunden stark ausgelastet. Dies kann insbesondere im Bereich der Ausfahrt aus Richtung Zürich/Luzern respektive in Fahrtrichtung Bern zu Rückstau auf die Ausfahrtsrampe und bis in den Bereich der Stammstrecke führen.

Seit Mitte März 2022 bis voraussichtlich Ende Mai 2022 werden Massnahmen umgesetzt, um der Rückstauproblematik entgegenzuwirken und so die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Das schreibt das Astra in einer Mitteilung vom Montag, 25. April.

Die Arbeiten bedingen im Bereich der Ausfahrt aus Richtung Zürich/Luzern eine Spurverengung und Geschwindigkeitsreduktion. Im Zuge dessen werden auch Belagsersatzarbeiten beim Anschluss Rothrist ausgeführt.

Die Anpassung der Markierungen und Signalisation bei der Ausfahrt aus Richtung Zürich/Luzern sowie der lokale Belagsersatz bei der Ein- und Ausfahrt in Fahrtrichtung Bern kann aus Betriebs- und Sicherheitsgründen nur unter Sperrung durchgeführt werden.

A1 Anschluss Rothrist, Sperrung Ausfahrt in Fahrtrichtung Bern Freitag, 29. April 2022, ab 21 Uhr bis Samstag, 30. April 2022, 6 Uhr

A1 Anschluss Rothrist, Sperrung Ein- und Ausfahrt in Fahrtrichtung Bern Samstag, 30. April 2022, 18 Uhr bis Sonntag, 1. Mai 2022, 18 Uhr

Die Umleitung über den Anschluss Oftringen wird signalisiert. Die Arbeiten und Sperrungen sind von Witterung und Bauablauf abhängig.