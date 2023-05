Resultat Befragung Oltner Elternschaft ist zufrieden mit der Schule – dennoch ist die Wunschliste eine lange Als Resultat einer Elternbefragung geht die Stadt jetzt zentrale Themen wie Einlaufzeiten am Kindergarten, ein Pilotbetrieb für Mittags- und Nachmittagsbetreuung im neuen Schulhaus Kleinholz und die Einführung einer Talentförderklasse an.

Die Eltern der Oltner Schülerinnen und Schüler sind mit vielen Angeboten der städtischen Schulen zufrieden. Trotzdem: Die Wunschliste ist umfangreich, wie eine durchgeführte Elternumfrage im vergangenen Jahr ergab. Dies teilt die Stadt in einer Medienverlautbarung mit. Als zentrale Themen sollen nun Einlaufzeiten am Kindergarten, ein Pilotbetrieb für Mittags- und Nachmittagsbetreuung im neuen Schulhaus Kleinholz und die Einführung einer Talentförderklasse weiterbearbeitet werden.

Die Direktion Bildung und Sport wird immer wieder mit politischen Aufträgen und Anfragen aus der Bevölkerung konfrontiert. Bei all diesen Anfragen fehlte der Direktion Bildung und Sport in den letzten Jahren eine fundierte Grundlage, um zu klären, inwiefern die herangetragenen Wünsche und Bedürfnisse auch einem effektiven Bedarf entsprechen.

Spärlicher Rücklauf verzeichnet

So wurde in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW eine Befragung bei allen Eltern mit Kindern im Alter zwischen 0 und 16 Jahren der Stadt Olten im Frühsommer 2022 durchgeführt und im Herbst/Winter ausgewertet.

Der Rücklauf bei der Elternumfrage lag mit rund 15 Prozent unter den Erwartungen der Direktion Bildung und Sport und der FHNW. Obwohl die Zusammensetzung der Teilnehmenden ein nicht repräsentatives Abbild der gesamten Oltner Elternschaft abgibt, ist erkennbar, dass sich die Befragten intensiv mit den Themen auseinandersetzen.

Umfrageerkenntnisse in Kürze

Die Zufriedenheit mit der Betreuungssituation der eigenen Kinder und auch mit den Betreuungsangeboten generell hängt vom Alter der eigenen Kinder ab. Während das Sicherstellen einer guten Betreuung im Vorschulalter in Olten relativ gut gelingt, wird es mit Eintritt in den Kindergarten deutlich schwieriger, da Unterricht und ausserschulische Betreuung koordiniert werden müssen. Mit dem Älterwerden der Kinder wird die Koordination wieder einfacher.

Bei Kindern des Kindergartens und der 1./2. Primarklassen ist die Nähe zwischen Unterrichtsort und Betreuungsort wichtig. Idealerweise findet die Betreuung am Unterrichtsort statt. Andernfalls besteht ein deutliches Bedürfnis nach einer Begleitung oder einem Transport der Kinder zwischen Betreuungs- und Unterrichtsort.

Im Kindergarten beginnt der Unterricht um 8.15 Uhr. Hier besteht ein deutlicher Wunsch nach Frühbetreuung. Bei Eltern mit Kindern in der 1. und 2. Primarklasse (Unterrichtsbeginn 7.45 Uhr) ist dieser Wunsch weniger ausgeprägt. Favorisierte Umsetzungsvariante der Befragten für die Frühbetreuung sind freiwillige, kostenlose Einlaufzeiten am Unterrichtsort.

An der Primarschule besteht der grösste Bedarf bei Mittagsbetreuung mit Mittagessen. Ebenfalls gross ist an der Primarschule der Wunsch nach Nachmittagsbetreuung. An Tagen mit freien Nachmittagen ist eine Kombination von Mittags- und Nachmittagsbetreuung gefragt. An der Sekundarschule zeigt sich der grösste Bedarf beim Mittagstisch.

Tendenziell sind Eltern, die professionelle Betreuungsangebote nutzen, zufriedener mit der Betreuungssituation als solche, die die Betreuung privat organisieren. Personen, die unzufrieden mit der Betreuungssituation ihrer Kinder sind, möchten tendenziell eher professionelle Angebote nutzen.

Die aktuellen Unterrichtszeiten geniessen mehrheitlich Akzeptanz. Am Kindergarten ist jedoch mehr als die Hälfte der Befragten der Ansicht, dass der Unterricht früher beginnen sollte und mehr Unterricht auf den Vormittag gelegt werden sollte. An der Sekundarschule ist mehr als die Hälfte der Befragten der Meinung, dass der Unterricht später beginnen sollte. Allerdings findet auch eine klare Mehrheit, dass die Verteilung von Vormittags- und Nachmittagsunterricht nicht verändert werden sollte.

Rund zwei Drittel der Befragten haben während der Ferien einen Betreuungsbedarf.

Es gibt Eltern, die sich eine Tagesschule in Olten wünschen. Es sind jedoch tendenziell wenige Befragte, die ein Modell wünschen, welches die Kinder von Montag bis Freitag ganztags besuchen. Eine grössere Anzahl Eltern spricht sich für ein Modell mit flexibleren Lösungen aus. Betreuungsmodule sollen tageweise oder nach Bedarf belegt werden können und kurzfristige An- und Abmeldungen möglich sein.

Rund drei Viertel der Befragten sprechen sich für die Führung einer Talentförderklasse für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen in Sport, Tanz, Musik oder in bildenden Künsten aus.

Einlaufzeiten am Kindergarten bereits ab Schuljahr 2024/25 geplant

Der Stadtrat hat für das weitere Vorgehen Schwerpunkte in den einzelnen Bereichen gesetzt. So sollen unter anderem an den Schulen Olten per Schuljahr 2024/25 Einlaufzeiten auf Stufe Kindergarten eingeführt werden.

Aktuell wird die familien- und schulergänzende Betreuung von privaten Organisationen, verteilt über die ganze Stadt, erbracht. Ausgenommen davon sind die städtischen Mittagstische. Beabsichtigt wird nun, im Schulhaus Kleinholz mit dem Bezug der Schulanlage per Schuljahr 2024/25 einen städtischen Pilotbetrieb aufzubauen.

Die Talentförderung, konkret im Rahmen einer Talentförderklasse, ist bereits seit längerer Zeit ein politisches Thema. Aktuell ist die Schulleitung Frohheim im Rahmen der Schulleitungs-Projektpensen mit den Vorbereitungsarbeiten für die Einführung einer Talentförderklasse per Schuljahr 24/25 mandatiert. (otr)