Region Olten Es braucht Massnahmen – oder bis 2040 droht der Verkehrskollaps: Verlängerte Umfahrung ERO+ wird wieder zum Thema Die Umfahrung Region Olten wurde im April 2013 eröffnet. Zehn Jahre später machen sich Kanton und Gemeinden darüber Gedanken, ob auch die Dörfer Wangen bei Olten, Rickenbach und Hägendorf vom Durchgangsverkehr entlastet werden sollen. Eine Auslegeordnung anhand des kürzlich veröffentlichen Schlussberichts.

Abendlicher Verkehrsstau auf der Oltnerstrasse in Hägendorf mit Blick Richtung Lidl-Kreisel. Bild: Bruno Kissling

Die Eröffnung der ERO im April 2013 für 300 Millionen Franken hat wie erwartet dazu geführt, dass der Verkehr auf die neue Umfahrungsstrasse auswich. So konnte die Zahl der Fahrzeuge auf der Achse zwischen Wangen bei Olten und Olten halbiert werden. Allerdings rechnete der Kanton in seinen Modellen von einer Abnahme von bis zu 70 Prozent.

Auch die Entlastung im Raum Hägendorf fiel geringer aus als erwartet: Schon im Jahr 2018 wurde in Hägendorf und Wangen bei Olten wieder eine ähnlich hohe Verkehrsbelastung gemessen wie vor der Eröffnung der ERO. Der Anteil des hausgemachten Verkehrs westlich von Olten ist mit 85 Prozent sehr hoch, nur 15 Prozent sind Durchgangsverkehr, wie eine Verkehrserhebung im vergangenen Jahr zeigte.

Kantonsingenieur Peter Heiniger. Bild: Bruno Kissling

Der Kanton rechnet mit einer starken Verkehrszunahme bis 2040 (siehe Tabelle unten): Die Zahl der Personenfahrzeuge pro Tag soll in der Region Olten West zwischen 2015 und 2040 um knapp 50 Prozent zunehmen; beim öffentlichen Verkehr geht der Kanton sogar von einer über 50-prozentigen Erhöhung aus. Mit der bestehenden Strasseninfrastruktur könnte bis 2040 der Verkehrskollaps drohen, wenn das heutige Mobilitätsverhalten nicht geändert wird.

An einigen Stellen kommt es bereits heute zu einer Überlastung mit Staus zur Abendspitze wie etwa auf der Oltnerstrasse in Hägendorf. Zudem sind die Gewerbegebiete in Hägendorf und Rickenbach, die viel Lastwagenverkehr verursachen, nicht optimal an den Autobahnanschluss in Egerkingen angebunden. «Es ist klar, dass es Massnahmen oder eine Änderung im Mobilitätsverhalten braucht oder beides», sagt Kantonsingenieur Peter Heiniger auf Anfrage.

Im kürzlich veröffentlichten Schlussbericht heisst es dazu etwas förmlicher: «Entsprechend dem prognostizierten Verkehrswachstum wird im Jahr 2040 in allen Ortschaften des Projektperimeters die Siedlungsverträglichkeit beeinträchtigt sein, eine Ausnahme stellt der Ortskern Wangen bei Olten dar.» Dies könnte in der Folge auch die Pünktlichkeit der Busse beeinflussen, die meist nicht auf separaten Spuren fahren.

Schon während der Planung zur ERO in den 1990er-Jahren wurden Diskussionen geführt, wie weit eine neue Umfahrungsstrasse führen soll. Gebaut wurden dann nur der Teil vom Oltner Sälikreisel bis zur Dorfmitte in Wangen bei Olten inklusive des neuen Viadukts und Kreisels. In der Folge wurde ein Vorprojekt mit dem Arbeitstitel ERO+ erstellt, das die bisherige Umfahrung von Wangen bei Olten bis westlich nach Hägendorf erweitern soll und bereits im kantonalen Richtplan eingetragen ist.

Die Umfahrung ERO wurde im April 2013 eröffnet und hat zu einer Verkehrsumlagerung geführt – allerdings nicht so stark, wie vom Kanton erhofft. Bild: Patrick Lüthy (Archiv)

Im Rahmen des ebenfalls vom Kanton initiierten Projekts All-Gäu, bei dem eine Testplanung für den Raum zwischen Oensingen und Olten durchgeführt wurde, wurde auch das von den betroffenen Gemeinden geforderte Projekt ERO+ vertieft untersucht. Im vergangenen Jahr hat der Kanton zusammen mit den Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten der 15 Dörfer zwischen Oensingen und Olten sowie den Vertretungen der Wirtschaftsförderung Region Olten und des Regionalvereins Olten-Gösgen-Gäu zwei Szenarien für die Verkehrsentlastung ausgearbeitet.

Im Szenario «Heute+» wird die bereits bestehende Industriestrasse in Wangen bei Olten, Rickenbach und Hägendorf zur Entlastungsstrasse ausgebaut. Damit würden die heutigen Ortsdurchfahrten Wangen bei Olten West – Wangen Ost ist mit der bestehenden ERO bereits entlastet –, Rickenbach und Hägendorf Ost bis zum Lidl-Kreisel vom Durchgangsverkehr befreit.

Mit der Verlagerung des Verkehrs sollen die bisherigen Hauptachsen zu Tempo-30-Zonen umfunktioniert und siedlungsverträglicher umgestaltet werden; mit schmalerer Fahrbahn ohne Mittellinie und breiteren Trottoirs, die Platz böten für Möblierung, Begrünung und Aufenthalt. Für das Szenario «Heute+» besteht noch keine Kostenschätzung. Sie würde aber laut Kantonsingenieur Heiniger sicher günstiger ausfallen als die Variante mit der ERO+.

Bei der Variante 2 mit dem Szenario «Heute+ mit ERO+» wird die bisherige Umfahrung dem Bahnhoftrassee entlang bis zur Hafenstrasse in Hägendorf weitergezogen. Damit würde zusätzlich zur Variante «Heute+» auch die Ortsdurchfahrt Hägendorf West vom Durchgangsverkehr befreit. Wie bei Variante 1 würden die früheren Hauptachsen entsprechend aufgewertet.

Für dieses Szenario besteht eine grobe Kostenschätzung von 60 bis 90 Millionen Franken aufgrund des Vorprojekts. Neben dem Kanton müssten auch die am stärksten betroffenen Gemeinden je nach Nutzen einen Beitrag an die neue Strasse zahlen. Im Schlussbericht ist von «hohen Kostenteilen» der Gemeinden die Rede, die allerdings noch nicht festgelegt sind.

Bei beiden Szenarien könnte ein Grossteil des Verkehrs von den bisherigen Kantonsstrassen auf die neue Entlastungsstrasse geleitet werden. Allerdings nur, wenn umfassende flankierende Massnahmen wie Tempo 30 auf den Ortsdurchfahrten umgesetzt würden, heisst es im Schlussbericht. Zudem würden die Gewerbe- und Logistikbauten besser erreicht, was auch die unbebaute Fläche vor allem beim Szenario «Heute+ mit ERO+» noch attraktiver machte.

Der Vorteil beim Szenario «Heute+» wäre, dass weniger Land einer neuen Strasse zum Opfer fallen würde, und die Kosten auch tiefer liegen als beim Szenario «Heute+ mit ERO+». Bei der Variante 1 könnte zudem das Areal rund um den Bahnhof Hägendorf entwickelt werden. Dies wäre bei der zweiten Variante schwieriger bis unmöglich, weil die neue Umfahrungsstrasse ERO+ gleich südlich des Bahnhofs verlaufen und auch als Trennlinie zum südlichen Dorfteil wirken würde.

«Der Kanton hat derzeit noch keine Präferenz für eines der beiden Szenarien», sagt Peter Heiniger. Beide Szenarien hätten Vor- und Nachteile, keines steche als klar bessere Variante heraus, so Heiniger. Letztlich sei es ein verkehrspolitischer Entscheid, in welche Richtung es gehen soll.

Die Ortsdurchfahrten von Hägendorf, Rickenbach und Wangen bei Olten würden am stärksten von einer neuen Entlastungsstrasse profitieren. «Die Verkehrsbelastung ist enorm, was sich auf diverse Bereiche negativ auswirkt», schreibt Rickenbachs Gemeindepräsident Fabian Aebi. Zu bedenken sei dabei auch, dass oft die Blaulicht-Organisationen mit ihren Dienstleistungen stark behindert würden. Auch Hägendorfs Gemeindepräsident Andreas Heller lässt ausrichten, dass sich die «enorm hohe Verkehrsbelastung» auf Sicherheit, Umwelt und Lebensqualität im Allgemeinen auswirkt.

Rickenbachs Gemeindepräsident Fabian Aebi. Bild: zvg

Aebi ist daher der Meinung, «dass die derzeit unfertige ERO aus- respektive weitergebaut und zur ERO+ vervollständigt werden muss». Die Variante «Heute+» entschärfe die Problematik gar nicht oder nur auf wenigen Metern und bringe in der Gesamtsicht gar keinen Nutzen.

Hägendorfs Gemeindepräsident Andreas Heller. Bild: Bruno Kissling

Heller spricht sich ebenfalls eher für das Szenario «Heute+ mit ERO+» aus, allerdings sei ihm diese Variante zu starr. Seiner Ansicht nach müsste die Linienführung der ERO+ angepasst werden. «Es braucht nachhaltig gute Lösungen, da muss man auch ‹out of the box› respektive etwas kreativer denken können.»

Gemeindepräsidentin Daria Hof von Wangen bei Olten hat sich auf schriftliche Anfrage nicht zum Schlussbericht geäussert.

Bis Ende April findet nun eine Vernehmlassung statt. Die 15 Gemeinden aus dem Projektperimeter All-Gäu, Gewerbeverbände, Industrie sowie verschiedene Abteilungen der kantonalen Verwaltungen können sich dazu äussern. Bis ins Jahr 2026 sind Eingaben für das Agglomerationsprogramm der fünften Generation des Bundes möglich. Bis dann sollten sich der Kanton und die betroffenen Gemeinden auf eine Variante geeinigt haben, die eingegeben werden kann.

Das Vorprojekt ERO+ wurde bei der zweiten und dritten Generation eingebracht, hat der Bund aber wegen eines schlechten Kosten-Nutzen-Verhältnisses als finanziell nicht unterstützungswürdig taxiert. Die Realisierung der Entlastung ist abhängig von den Varianten: Beim Szenario «Heute+» wären laut Kantonsingenieur Heiniger einzelne Massnahmen zeitnaher umsetzbar; beim Szenario «Heute+ mit ERO+» wäre dies nicht vor 2030 möglich.