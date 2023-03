Region Olten Die Junge SP Region Olten hat für den Nationalrat nominiert Sechs Jungpolitikerinnen und -politiker aus der Region Olten wollen ins nationale Parlament. Jetzt weiss man auch wer.

Von links: Flurin Vögeli, Eli Wolff, Melina Aletti, Céline Graber und Beda Küttel. Es fehlt: Cécile Send. Bild: zvg

Die Junge SP Region Olten hat an ihrer Winter-GV für den Nationalrat nominiert. Auf der Liste der regionalen Jungpartei kandidieren folgende motivierte Jungpolitikerinnen und -politiker: Beda Küttel, Cécile Send, Céline Graber, Eli Wolff, Flurin Vögeli und Melina Aletti.

Die Partei freut sich, dass neben einer Kantonsrätin und einer Gemeindeparlamentarierin auch drei Personen kandidieren, die erst seit kurzem stimmberechtigt sind. Die Liste zeigt, was als Jungpartei möglich ist und bildet die Partei als Ganzes ab.

Nach der Nomination haben alle Teilnehmenden in einem Workshop an Ideen für die kommenden Wahlen und zukünftiges Engagement auf Kantons- und Gemeindeebene gearbeitet. Weiter wurde an der Versammlung ein neues Co-Präsidium gewählt.

Nachdem Cécile Send ad interim für ein halbes Jahr im Co-Präsidium war, wurde nun Eli Wolff neu als Co-Präsidentin gewählt. Sie ist bereits seit längerer Zeit Vorstandsmitglied und wird die Partei zusammen mit

Melina Aletti leiten. Ausserdem wurde Flurin Vögeli neu in den Vorstand gewählt. (otr)