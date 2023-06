Der Trimbacher Maler Gerold Senn präsentiert seine Werke erstmals in der Galerie 23 in Olten

Ab 9. Juni bis zum 1. Juli stellt der Trimbacher Maler Gerold Senn sein Oeuvre in der Galerie 23 an der Baslerstrasse 23 in Olten erstmals einer breiten Öffentlichkeit vor.