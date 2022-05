Räumliches Leitbild Olten Jetzt gehts um die Grundlagen: Oltner Ortsplanung kommt in die zweite Phase An der Parlamentssitzung im Mai wird die laufende Ortsplanung der Stadt Olten ein Hauptthema sein: Die Genehmigung des Räumlichen Leitbildes als Basis steht ebenso an wie ein Bruttokredit von 1,95 Millionen Franken für Grundlagenstudien und Gesamtrevision der Nutzungsplanung.

Olten ist auf der Suche nach der Ausgestaltung einer neuen Ortsplanung. Bruno Kissling

Im Räumlichen Leitbild werden die Grundzüge der anzustrebenden räumlichen Entwicklung der Stadt Olten für die nächsten 20 bis 25 Jahre definiert. Breit abgestützt soll dieses Instrument eine nachhaltige und zukunftsweisende Entwicklung der Siedlung, Mobilität, Natur, Landschaft und Umwelt gewährleisten. Ziel ist ein qualitatives Wachstum, das auf die Weiterentwicklung der Stärken und Behebung von Defiziten abzielt.

Mitwirkung breit abgestützt

«Das Räumliche Leitbild bildet die behördenanweisende Grundlage für die Gesamtrevision der Nutzungs­planung sowie für weitere raum­bezogene Planun­gen und Vorhaben der öffentlichen Hand», schreibt die Stadtkanzlei in ihrer Medienmitteilung. Es wurde unter Mitwirkung einer Echogruppe und der Bevölkerung erarbeitet.

Aus den Mitwirkungsergebnissen hat der Stadtrat geschlossen, dass die Bevölkerung der Ortsplanung einen sehr hohen Stellenwert zur Bewältigung der räumlichen Heraus­for­derungen und Nutzung der grossen Entwicklungschancen in der Stadt Olten beimisst.

Nun folgt die zweite Phase

Entsprechend viel Gewicht legt der Stadtrat auf die zweite Phase der Ortsplanrevision, in der die Grundlagen für die Ortsplanung erstellt, die Nutzungspläne (NP) und das Bau- und Zonenreglement überarbeitet und das Nutzungsplan­verfahren inklusive Planauflagen, kantonaler Genehmigung und Rechtsmittel­verfahren durchgeführt werden sollen.

Entscheidend für die Qualität des Prozesses und der Ergebnisse wird sein, dass notwendige Grundlagen, die Überarbeitung der Nutzungsplanung und das Revisionsverfahren zusammenhängend und effizient umgesetzt werden. Dies garantiert die nötige Planungs­sicherheit für öffentliche und private Bauträger und hilft langfädige Planungs­prozesse mit daraus resultierenden Planungs- und Rechtsunsicherheiten.

«Bei den Grundlagenstudien ist darauf zu achten, dass jene mit Inventarcharakter zuerst erarbeitet werden», so die Stadtkanzlei weiter. Studien mit erwarteten Auswirkungen auf die Nutzungs­planung (Zonierung, Vorschriften, Raumsicherung) müssen ebenfalls in einer frühen Phase vorliegen. Einzelne Grundlagenergebnisse (z.B. Gefahrenzonen, Natur­kon­zept) können auch nach der ersten kantonalen Vor­prü­fung noch eingearbeitet werden.

Ablaufschema der Ortsplanung. Stadtkanzlei Olten

Das Parkraumkonzept bzw. -reglement bildet eine Grundlage für die Anforderungen des Master­plans Schützenmatte wie auch für die kommunalen Parkraumvorschriften. Die Parkierungs­bestimmungen können ins Baureglement (also im Ortspla­nungsverfahren) integriert oder in einem separaten Reglement verankert werden.

Der Energierichtplan wird im Rahmen der Grundlagenarbeiten zur Ortsplanung erar­bei­tet. In der Nutzungsplanung werden die generellen Vorgaben eingearbeitet (z.B. Energiekonzept bei Gestaltungsplanung, Prüfung von Anschlussmöglichkeiten bei grösseren Vorhaben etc.).

Der Stadtrat sieht vor, die Masterplanung Schützenmatte parallel zur Ortsplanung durchzuführen; dies aufgrund der vitalen Chancen für die Entwicklung der Schützenmatte inklusive Areal Stationsstrasse. Die Finanzierung dieser Master­planung erfolgt über einen bestehenden Kredit, der jedoch aus Transparenzgründen in den Gesamtkredit integriert wird.

Projektstelle integriert

Entscheidend für Durchführung und Zeitplan wird sein, mit wie viel perso­nellen Kapazi­täten die Stadt in die Studien einsteigen kann. Die Konzentration an internen und externen Aufwänden ist in den ersten drei Projektjahren besonders hoch. Die Stadtplanung und andere in die Ortsplanung involvierten Stellen der Direktion Bau können das Aufgabenvolumen nebst dem Tagesgeschäft nicht ohne weitere Unterstützung bewältigen.

Der Stadtrat sieht daher die Schaffung einer auf drei Jahre, 2023 bis 2025, befristeten Projektstelle vor. Die Kosten von total rund 360‘000 Franken für eine 80- bis 100 Prozent-Stelle werden in den Ortsplanungskredit integriert. Ohne zusätzliche Projektstelle kann der Zeitplan nicht gewährleistet werden.

«Zudem bestünde das Risiko, dass Investoren ihre Projekte bis zum Abschluss der Ortsplanung aufschieben würden und die Anforderungen gemäss Räumlichen Leitbild nicht umgesetzt werden könnten,» so die Stadtkanzlei. Zudem würde sich die Rechtsunsicherheit laufend erhöhen, da übergeordnete neue Bestimmungen nur mit einer Gesamtrevision der Ortsplanung auf lokaler Ebene eingeführt werden können.

1,35 der 1,95 Millionen Franken sind im Budget 2022 ausgewiesen

Der Kreditbedarf für die Ortsplanung inklusive Masterplan Schützenmatte wird auf 1,95 Millionen Franken geschätzt. 1,35 Millionen Franken wurden bereits im Budget 2022 und in den vergangenen Finanz- und Investitionsplänen angemeldet, mit dem Hinweis darauf, dass effektive Kosten und zeitlicher Rahmen erst auf Basis des nun vorliegenden Vorgehenskonzepts beziffert werden können.

Dabei wurde die Entwicklung der Schützenmatte mit 250’000 Franken ausgewiesen. Der Mittelbedarf erweist sich nun als höher, weil die Genehmigungs- und Rechtsmittelphase mitberücksichtigt wurde und weil sich die im Räumlichen Leitbild ausgewiesenen und durch die Ergebnisse der Mitwirkung bestätigten Grund­lagen­bedarfe als umfangreich erwiesen haben. Zudem wurde die nötige Verstärkung der personellen Ressourcen als befristete Projektstelle in den Kredit integriert.