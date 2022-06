Programm Die Saison 2022/23 des Stadttheaters Olten startet im September mit «Veronika, der Lenz ist da» Die «Berlin Comedian Harmonists» eröffnen die kommende Oltner Stadttheatersaison. Insgesamt hält das Haus 37 Vorstellungen bereit.

Es kommt selten vor, die Gretchenfrage schon eingangs gestellt zu bekommen. Aber in diesen Zeiten. «Wie lebensnah und aktuell soll Kunst sein?», fragt Edith Scott, Geschäftsführerin der Oltner Stadttheater AG und oberste Programmverantwortliche, in ihrem Editorial zur Saison 22/23. Ein Ort der Konfrontation oder der Flucht? Natürlich beides.

Auch natürlich: Diesem Anspruch kommt das Programm auch in der kommenden Saison nach. Alles andere wäre Verrat am menschlichen Irren, oder? Eine Auswahl.

«Das Leichte» und «Das Familiäre» zu Beginn

Sieben Abonnements kennt das Stadttheater Olten. Und startet im September just mit den «Berlin Comedian Harmonists» in die Saison. «Veronika, der Lenz ist da» nennt sich deren Programm. Leichte Muse, Klassiker des präzisen Männergesangs, der sich an der Originalbesetzung der späten 1920er- und frühen 1930er-Jahre orientiert. Wer kennt sie (noch) nicht, die Ohrschmeichler und Seelenstreichler: «Ein Freund, ein guter Freund» oder «Das ist die Liebe der Matrosen».

Dazu gesellen sich «Abbey Road», eine Huldigung der Beatles, und die «Dancesperados of Ireland», Stepptanz im Geiste irischer Weihnachten. Auch Wortliebhabende kommen auf ihre Rechnung: «In 80 Tagen um die Welt» von Jules Verne und «Willkommen bei den Hartmanns» erobern unter «Das Leichte» die Bühne an der Oltner Frohburgstrasse.

Ende September betreten dann der «Orchesterclown» und «Bubble in Kosmos», eine Odyssee des theoretischen Physikers Stephen Hawking, die Bretter, die die Welt bedeuten; wohl eher unbekannte Stoffe. Bekannt dagegen «Michel in der Suppenschüssel» und «S’tapfere Schnyderli», das eine ein musikalisches Lausbuben-, das andere ein Märlitheater für die familiäre Umgebung.

«Schauspiel» und «Konzert» auf einen Blick

«ÖV» geschrieben von Franz Hohler. Valentin Hehli

«Ein Oltner gehört ins Programm», werden sich die Verantwortlichen gesagt haben. Lokalkolorit muss sein, denn mit «ÖV» kommt ein Stück von Franz Hohler zur Aufführung. Und der Altmeister wird auch gleich die Werkeinführung besorgen.

Überhaupt ist das Abo «Schauspiel» gut bestückt: Neben «Kafka in Farbe» und Thomas Manns «Zauberberg» wartet auch Gerhard Hauptmanns «Biberpelz». Nicht fehlen darf auch ein Klassiker der mittleren 1960er-Jahre: «Wer hat Angst vor Virginia Woolf?» Eine Produktion des Theater Orchesters Biel Solothurn.

Im Abo «Konzerte» präsentiert sich ein «stürmischer Mozart» (mit Alina Ibragimova und Kristian Bezuidenhout), erklingen Tanzmusik aus dem kaiserlichen Wien (Concilium Musicum Wien) und Kompositionen von Bartók und Bach über Quatuor Ébène, ein französisches Streichquartett.

«Das Traditionelle» und «Musiktheater»

Ein Equilibrist unter den Bühnenschöpfungen: das Musiktheater. «Von allem ein bisschen», sagen die Kostverächter, «Von allem ein bisschen», die begeisterten Fans. Was heuer in Olten dazugehört? Das Broadway Musical «The Addams Family» und Kurt Weills und Bertolt Brechts «Die sieben Todsünden». Nicht zur leichten Muse zählen dabei eher Haydns Opera buffa «Der Apotheker» oder Verdis «Nabucco». Obwohl: Muss man den Gefangenenchor wirklich gehört haben? Nein, aber es schadet nicht. Punkt.

Und wer noch «Iphigenie auf Tauris», in Olten heisst das im Originaltitel «Iphigénie en Tauride», die Oper von Gluck geniessen will oder Verdis «Rigoletto» in Basel: He ja, warum nicht. Traditionell-vertraut sind die Klassiker fürs langjährige Stadttheaterpublikum auf jeden Fall.

«Das Flexible» und alles andere

Wer sich nicht auf eine Sparte fixieren möchte, der greift zum Abo «Das Flexible». Es lässt die Wahl von mindestens 6 Veranstaltungen, davon mindestens deren 5 am Platz Olten. Und dann gibt’s noch den Theaterclub: Heuer mit «Aber bitte mit Dame». Begleitet von einer vierköpfigen Band gibt ein Mixedduo Songs von Udo Jürgens zum Besten.

«Kultur schafft auch Verbindungen zur Heimat», hält die Stadttheater AG in einer Medienmitteilung fest. Und diese Bindung festigt die Veranstalterin, indem sie den Faden der Kaffeehauskonzerte weiterspinnt. «Blasart», knapp 30-jährig, kommt mit Heinz Schönenberger ebenso zum Handkuss wie das Pandora Saxophon Quartett mit Vera Wahl (in Dulliken geboren).

Auch Francesco Pedrini, Organist St. Mauritius (Trimbach) und St. Martin (Olten), ist mit Alexander Janicek Teil dieser Serie. Und die Geschwister Franziska (Violine) und Tobias von Arb (Piano) begeben sich zusammen mit dem Cellisten Jonas Krummenacher aus demselben Anlass ins Frühlingsgärtchen der Salonmusik und geben «Evergreens».

Wie meinte Edith Scott im Editorial: «Es freut mich besonders, dass die letztjährig initiierten Kaffeehauskonzerte grosse Beliebtheit erfuhren beim Publikum.»