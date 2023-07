Pro und Contra Soll die Musikschule Olten ins Kapuzinerkloster zügeln? Der Stadtrat hat bereits eine konkrete Nutzungsidee für die per Ostern frei werdende Liegenschaft; die Redaktion ist sich darüber uneinig. Franz Beidler/Fabian Muster Drucken Teilen

Olten diskutiert, was mit dem Kapuzinerkloster passieren soll. Der Stadtrat will prüfen, ob die Musikschule einziehen könnte. Bild: Patrick Luethy

Franz Beidler. Bild: Shirley Ho

Der Oltner Stadtrat will die Musikschule im Kapuzinerkloster unterbringen: eine ausgezeichnete Idee. Die Musikschule Olten leidet an zu wenig Platz, ist sie über die Jahre doch auf rund 600 Schülerinnen und Schüler gewachsen. Für die muss jedes Jahr ein Stundenplan ausgeklügelt werden, der über vier Standorte funktioniert: gleichzeitig Herkules-Aufgabe und Sisyphos-Arbeit.

Die Musikschule endlich unter ein Dach zu bringen, ist keine neue Idee: Darüber diskutierte Olten schon mehrmals. Einen Schnellschuss produziert der Stadtrat also mitnichten. Viel eher erkennt er die Chance, einem jahrelangen Bedürfnis nachzukommen: ein Oltner Haus der Musik – dank mutigem Konzept und entschlossener Kulturförderung von nationaler Strahlkraft, zentral in Olten, zentral in der Schweiz.

Das Kapuzinerkloster ist ideal dafür: Die Musikschule braucht vor allem viele kleine Räume für den Einzelunterricht. Die bietet das Gebäude bereits. Vielleicht liessen sich sogar Übungszellen einrichten – eigentlich dringend benötigte Infrastruktur einer niederschwelligen musikalischen Bildung. Der Garten und die Klosterkapelle bieten Platz für Konzerte: Denn auch das Auftreten braucht Übung – etwas, das die Musikschule leistet. Kinder profitieren später davon.

Franz Beidler findet, dass die Musikschule in das Kloster passen würde. Bild: Bruno Kissling

Vor allem aber profitieren sie vom Weg auf die Bühne: Stundenlanges Üben erfordert Durchhaltevermögen. Und führt zur Erkenntnis, dass beim Auftritt dennoch immer etwas schief gehen kann. Das macht bescheiden. Ausserdem: Musik verbindet Menschen und macht glücklich.

Grobe Umbaupläne für das Kapuzinerkloster dürfte der Denkmalschutz verhindern. Für die Musikschule wäre ein Umbau nicht nötig. Zieht sie ein, steht einer gemischten Nutzung weiterhin nichts im Weg. Die Musikschule ist also die sinnvollste Nutzung für das leerwerdende Gebäude. Der Stadtrat liegt richtig: Im Kapuzinerkloster spielt die Musik.

Fabian Muster. Bild: Bruno Kissling

Ende Januar wurde öffentlich bekannt, dass die Kapuziner aus dem Kloster ausziehen, dies per Ostern 2024. Bereits Anfang Juli, also nur rund fünf Monate später, hat der Stadtrat bereits eine konkrete Idee, was mit dem Kapuzinerkloster geschehen soll: Die Oltner Regierung priorisiert eine Nutzung für die Musikschule.

Diese Idee kommt rasch und ist auf den ersten Blick bestechend – für die Stadt wie auch für den Kanton. Olten hat damit einen neuen Standort für die seit langem chronisch an Platzmangel leidende Musikschule gefunden und kann erst noch Geld sparen: Vor Jahren war nämlich einmal ein Anbau an das bestehende Musikschul-Gebäude geplant, der sicher teurer gekommen wäre, als das Kloster für die Flöten-, Klavier- und Schlagzeug-Lektionen zu sanieren.

Auch der Kanton wäre so elegant eine Liegenschaft los, die ihn bisher 100 000 Franken jährlich an Unterhalt kostete, und würde mit dem angedachten Baurecht erst noch Kasse machen. Die Stadt Olten müsste nämlich einen jährlichen Zins zahlen und ebenfalls die Investitionskosten für die neue Nutzung übernehmen.

Der Kanton könnte sich wieder dem Kapuzinerkloster in Solothurn widmen, das vor 20 Jahren von den Brüdern aufgegeben wurde und seither nach einer neuen Bestimmung sucht. Kein Wunder, will sich das kantonale Hochbauamt mit der Anlage in Olten nicht die Finger verbrennen und strebt derzeit keine private Nutzung an.

Für Fabian Muster ist die Musikschule alleine zu klein gedacht. Bild: Bruno Kissling

Doch die scheinbar einfachste Lösung muss für die Entwicklung der Stadt Olten nicht die beste sein: Soll die 4600 Quadratmeter grosse Anlage mit schönem Garten wirklich künftig nur als Musikschule dienen? Müsste man für so ein Filetstück mitten im Zentrum und in Nähe eines Bahnhofs mit 80 000 Pendelnden pro Tag nicht grösser denken, einen Ideenwettbewerb lancieren und dann ein paar davon in einer Machbarkeitsstudie prüfen?

Das würde zwar etwas länger dauern. Aber der Stadtrat müsste sich nicht vorwerfen lassen, voreilig im Sitzungszimmer etwas ausgedacht, ohne andere valable Varianten ebenfalls in Betracht gezogen zu haben.