Premiere Oltner Künstler Thomas Droll: ein Buch zur Feier des Jahres Zum 20-jährigen Berufsjubiläum publiziert der Kulturschaffende Thomas Droll einen Querschnitt durch sein Schaffen.

Thomas Droll mit Buch und Werk. Zvg / Oltner Tagblatt

Nach mehr als zwei Jahren Unterbruch öffnet der Kunstmaler Thomas Droll die Türen seines Ateliers für eine Ausstellung ohne Einschränkungen. Die Frühlingsausstellung im Oltner Industriequartier steht ganz im Zeichen seiner Buchpräsentation und findet an den Wochenenden vom 14./15. und 21./22. Mai statt.

Thomas Droll konnte im September 2021 sein zwanzigjähriges Jubiläum als freiberuflicher Kunstmaler feiern. Aus diesem Anlass lud er im Oktober in die Galerie von Barbara und Thomas Dutoit in Unterentfelden zur grossen Ausstellung. In der zweiten Hälfte seines Jubiläumsjahres präsentiert er nun in seinem Atelier das sechzigseitige Buch mit dem eingängigen Titel «20».

Eine Herzensangelegenheit

Ein Herzensprojekt des Künstlers und «ausdrücklich keine Retrospektive», wie Droll erklärt. Es sei vielmehr eine Zusammenstellung der Arbeiten aus den letzten zwanzig Jahren und zeige seine malerische Entwicklung. Die Auswahl der Bilder war für den Künstler sehr intensiv und auch emotional. So hat er sich wieder Geschichten und Begebenheiten erinnert, die beinahe in Vergessenheit geraten wären.

Das Wühlen in den Archiven hat bei Droll auch Erinnerung an Zeiten hervorgerufen, in denen «es nicht immer so gut lief und ich den Gürtel manchmal etwas enger habe schnallen müssen», wie er erklärt. Doch schliesslich behielt hauptsächlich das Positive die Oberhand.

Davon zeugt auch das Buch. Der Kunstmaler präsentiert diesen Bildband exklusiv in seinem Atelier, natürlich begleitet von einer Ausstellung. Bereits sind schon wieder einige neue Bilder entstanden, die bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal zu sehen sind.