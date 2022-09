Saisonauftakt Olten: Verein art i.g will klassische Form der Lesung durchbrechen In der Oltner Galicia-Bar startet ein neues Literaturprogramm. Den Auftakt machen Rolf Hermann und Nadja Stoller.

Rolf Hermann und Nadja Stoller eröffnen das Literaturprogramm. zvg

Am 9. September startet auf der Kleinen Bühne der Galicia-Bar in Olten das Literaturprogramm in die erste Saison. Bis Frühling 2023 werden rund 13 Lesungen präsentiert.

Zum Saisonstart wartet die Programmpremiere «Im Tal der Erinnerung» von Autor Rolf Hermann und Musikerin Nadja Stoller. Der Walliser Rolf Hermann verarbeitete Geschichten aus Familie und Umfeld sowie Bergen und Natur in verschiedenen Büchern und Literaturformen.

Die Bernerin Nadja Stoller war bis vor kurzer Zeit mit dem Sänger Trummer und einem Programm mit Texten von Maria Lauber aus dem Frutigtal unterwegs. Sie verarbeitete ebenso Gedanken und Texte zu Einsamkeit und Natur in Songtexten und Musik. Nun haben sich die zwei Kunstschaffenden zu einem neuen Duo gefunden.

Was die Literaturbühne bietet

Das Programm versucht, die Form der klassischen Lesung zu durchbrechen. Das Programm wird vom Verein Art i.g. unter Leitung von Monika Soland und Rainer von Arx mit verschiedenen Kooperationspartnern in der Stadt angeboten.

Während des Buchfestivals findet die Buchtaufe des Erstlings der Kabarettistin und Cornichon-Preisträgerin Uta Köbernick statt. Im November startet die Lesebühne von Diego Häberli, welche rund alle zwei Monate die Plattform für Spoken Word und Slam-Poetry bietet.

Michael Fehr, eine Ausnahmeerscheinung der Literaturszene, schreibt für die Bühne. Die Texte ermöglichen durch eine beeindruckende Performance einen speziellen Zugang.

Ende November performt Matto Kämpf mit der international bekannten Gitarristin Evelinn Trouble aus seinem neusten Roman «Suppe Seife Seelenheil», welches sicher auch Fans aus Spoken Word und Musik ansprechen wird.

Die Duolesung von Julia Weber und Heinz Helle mit ihren neuen Werken hat den Fokus auf «Elternsein als Kunstschaffende». Zwei erfolgreiche Absolventen des Literaturinstitutes Biel und wichtige Vertretende einer neuen Schriftstellergeneration werden zu erleben sein.

Lesung in Verbindung mit Klangkunst

Martina Clavadetscher gewann 2021 den Schweizer Buchpreis für «Die Erfindung des Ungehorsams» und wird das Jahr mit ihrem neusten Buch abschliessen. Im neuen Jahr wird dann die Lesebühne mit Krimi, Slam-Poetry sowie Lesung in Verbindung mit Klangkunst ­weitergeführt. (otr)