Präsidiumswechsel Region Olten Tourismus: Deny Sonderegger geht nach elf Jahren, Adriana Marti-Gubler kommt Der Verein Region Olten Tourismus hat eine Präsidentin: Adriana Marti-Gubler löst nach elf Jahren Deny Sonderegger an der Spitze des Tourismus ab. Sie wurde an der Generalversammlung per Akklamation gewählt.

Deny Sonderegger übergibt das Präsidium an Adriana Marti-Gubler. zvg/Daniela Friedli

Die diesjährige Generalversammlung am Donnerstagabend im Kino Capitol stand ganz im Zeichen des Präsidiumswechsels: Der Verein Region Olten Tourismus, der für die Vermarktung der Gemeinden in den Bezirken Olten, Gösgen und Gäu plus Aarburg zuständig ist, hat eine neue Präsidentin: Wie vom Vorstand vorgeschlagen, wurde Adriana Marti-Gubler gewählt, dies per Akklamation. Gegenkandidaturen gab es keine.

Sie sei bodenständig unterwegs und habe keine strategischen Visionen. «Das ist aber auch nicht notwendig», sagte sie. Der bisher beschrittene erfolgreiche Weg soll Schritt für Schritt weiterentwickelt werden.

Die neue Präsidentin stellt sich vor. zvg/Daniela Friedli

Allerdings gestaltete sich die Suche nach seiner Nachfolge schwieriger als gedacht: Keine der angefragten Personen wollte das Amt übernehmen – entweder aus zeitlichen Gründen oder weil sie es sich nicht zutrauten. Erst nach einer öffentlichen Ausschreibung bewarben sich vier Leute, von denen alle infrage gekommen wären. Schliesslich entschied sich der Vorstand für ein Einerticket.

Die Höhepunkte des abtretenden Präsidenten

Deny Sonderegger wurde an der Generalversammlung gebührend verabschiedet. Nach elf Jahren sei Zeit für eine neue Kraft, sagte der abtretende Präsident. Er liess in seinem Rückblick die Höhepunkte seiner Amtszeit nochmals bildlich Revue passieren, wie zum Beispiel die Show SRF bi de Lüt – Live, die Eröffnung des Schriftstellerwegs oder den Ausbau des Tourist Office zu einer «hochprofessionellen Geschäftsstelle».

Deny Sonderegger leitete letztmals eine Generalversammlung von Region Olten Tourismus. zvg/Daniela Friedli

Diverse Wegbegleiter kamen ebenfalls zu Wort. So unterstrich Geschäftsführer Stefan Ulrich, der neun Jahre mit Sonderegger zusammengearbeitet hat: «Ich bin ausserordentlich glücklich hier geworden und bin es immer noch.» Sonderegger habe ihn gefordert und gefördert.

Ebenfalls ein paar Abschiedsworte wählte der ehemalige Regierungsrat Walter Straumann. Als Präsident von Kanton Solothurn Tourismus waren er und Sonderegger nicht immer gleicher Meinung. Vor allem in einem Fall seien sie sich in die Haare geraten, hätten sich aber wieder versöhnt; Straumann ging aber nicht näher darauf ein.

Rechnung und Budget schliessen mit Gewinn

Die ordentlichen Geschäfte an der Generalversammlung wurden alle einstimmig gutgeheissen. Die Jahresrechnung 2022 schliesst bei einem Umsatz von knapp 550’000 Franken mit einem Gewinn von 300 Franken. Fürs Budget 2023 sind 536’000 Franken und ein kleiner Gewinn von 500 Franken vorgesehen. Neben Sonderegger ebenfalls aus dem Vorstand verabschiedet wurde Edith Weber, Gastgeberin im Hotel Kreuz in Kappel.