Polizei warnt Betrüger sind in Olten wieder mit Telefon-Tricks erfolgreich Wieder einmal versuchen Betrüger die bekannte Masche: Sie geben sich am Telefon als Polizisten oder Bankangestellte aus und bieten an, angebliches Falschgeld zu Hause abzuholen.

Die Trickdiebe geben sich als Angestellte einer Bank oder als Polizisten aus. (Symbolbild) zvg

Die Kantonspolizei warnt die Bevölkerung: Im Raum Olten sind derzeit einmal mehr Betrüger aktiv, die ihre Opfer per Telefon kontaktieren. Dabei geben sie sich als Mitarbeitende der Polizei oder einer Bank aus und verunsichern die meist älteren Personen mit angeblichen Vorkommnissen rund um Falschgeld.

Als besonderen «Service» bieten sie dann an, diese Banknoten zu Hause abzuholen. Der Polizei wurden in den letzten Tagen sechs derartige Fälle gemeldet, wie sie in einer Mitteilung vom Donnerstag, 23. September 2021 schreibt.

In zwei der bisher bekannten Fälle waren die Täter erfolgreich: Sie holten die Geldscheine ab, welche die gutgläubigen Opfer im Briefkasten deponiert hatten. So erbeuteten sie mehrere Tausend Franken.