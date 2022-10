Olten Poetryslam-Trilogie startet mit zwei Gesamtsiegern in neue Saison Gleich zwei Gesamtsieger treten zum Start der 16. Saison des Poetryslam-Trilogie laut & deutlich auf. Zu sehen sind nämlich Daniel Wagner und Joël Perrin.

Daniel Wagner holte den Gesamtsieg der Trilogie «laut & deutlich» des Jahres 2021/22. Zvg/Dieter Graf

Diesen Freitag, 4. November, startet die «laut und deutlich»-Poetryslam-Trilogie in die 16. Saison und bringt wieder spannende Bühnendichterinnen und –dichter ins Kulturzentrum Schützi Olten, wie der veranstaltende Verein Art i.g. mitteilt. Sury Music, die Band um die Oltner Singer-Songwriterin Sury, spielt melancholische und träumerische Songs. Sie nehmen das Beste aus Folk, Soul und weiteren Einflüssen und kreieren daraus ihre eigene Musik. Durch den Abend führt die Moderatorin Fabi N. Käppeli mit ihrem Moderationspartner Kilian Ziegler.

Joël Perrin gewann die Poetryslam-Trilogie in der Saison 2017/18. Patrick Hersiczky

Rund zehn Dichterinnen und -dichter werden mit ihren Texten und Vorstellung das Publikum versuchen zu begeistern und den Abendsieg unter sich ausmachen. Erfreulicherweise sind die zwei Sieger bisheriger Trilogien am Start. Daniel Wagner aus Heidelberg gewann die letzte Saison und hat mit seinen wortgewaltigen und vielseitigen Performances die Herzen des Oltner Publikums gewonnen. Ebenso konnte Joël Perrin aus Zürich in der Saison 2017/18 den Oltner Slam gewinnen, war mit seinen politischen und berührenden Texten ebenfalls Publikumsliebling und ist endlich mal wieder in Olten zu Gast.

Das sind die weiteren Slamerinnen und Slamer

In der aktuellen Saison lädt der Veranstalter pro Slam zudem eine Persönlichkeit ein, welche seit mehr als 15 Jahren aktiv in der Szene ist. Als Urgestein im November wird Frank Klötgen aus Berlin den Slam als Spezialgast begleiten. Klötgen war schon in verschiedenen Formationen und Slamformaten in Olten zu Gast. Er überzeugt mit seinen Reimen immer wieder und zeigt die breiten Möglichkeiten dieser Literaturform. Max Kaufmann aus Basel ist in Olten ein bekannter Poet, er war schon oft im Finale dabei und powert seine Texte in Baseldeutsch ins Publikum.

Andy Gassenpoet war schon im offenen Slam im Lokal KultA dabei und wird und erstmals auf der grossen Bühne in der Schützi performen. Ebenfalls erstmalig sind Fabio Dias aus Basel und Rafa aus Biel mit von der Partie. Die Heidelbergerin Elena Illing wird auch erstmals in Olten zu sehen sein und ihre lyrischen und nachdenklichen Texte präsentieren. Der Abend wird noch mit weiteren Poetinnen und Poeten von der offenen Liste ergänzt. Der Vorverkauf läuft via Eventfrog.