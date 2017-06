Moniert wurde an der Versammlung, dass die Verantwortlichen vorgängig zuwenig ausführlich informiert hätten und etwa eine Infoveranstaltung fehlte. Zudem sei zwischen dem Infoflyer, der an alle Haushalte verschickt wurde, und der Generalversammlung nur ein Monat verstrichen. Zu kurz für eine seriöse Meinungsbildung. «Die Gemeinde und die Vereinsverantwortlichen des Hauses zur Heimat müssen sich selbst an der Nase nehmen», sagt Pius Müller am Tag danach auf Anfrage. Der FDP-Ortsparteipräsident war der Wortführer der Kritiker und hatte im Vorfeld für ein Nein zum Projekt geweibelt. Das Geschäft hätte eine Chance gehabt, wenn man den Meinungsbildungsprozess zugelassen hätte, glaubt er.

Gemeinde sieht Kommunikationsfehler ein

Kurz nach der Veranstaltung sagte ein enttäuschter Gemeindepräsident Dieter Leu zwar, dass dies nicht viel gebracht hätte. «Der Gemeinderat wollte das Geschäft möglichst rasch vors Volk bringen, um im Dorf nicht unnötige Diskussionen auszulösen.»

Einen Tag danach tönt es von Gemeindevizepräsident Urs Leimgruber aber anders – Leu hatte sich in die Ferien verabschiedet: «Dem Vorwurf kann ich beipflichten, die Gemeinde hatte vorgängig zuwenig gemacht.» Es hätte eine Infoveranstaltung geben müssen. Was nun mit der Gesamtfläche von 9850 m2 passiert, die sich in der Zone für öffentliche Bauten befindet – der Souverän gab am gleichen Abend das Ja-Wort, ein angrenzendes Stück Land zuzukaufen (siehe Text rechts) –, sei noch unklar. Laut Leimgruber wird in der nächsten Ortplanungsrevision klar, ob es der Kanton erlaubt, das Land umzuzonen, sodass auch privater Wohnungsbau möglich werde.