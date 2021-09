Persönlich Wie wär's mit einer RestTrinkBar? Der Autor geht ab und an an eine RestEssBar, um nicht mehr verkäufliche Lebensmittel abzuholen. Dort kam ihm eine Idee. Fabian Muster Hören Drucken Teilen

Bei den RestEssBars werden Lebensmittel kostenlos abgegeben, damit sie nicht verschwendet werden. Themenbild: Andrea Stalder

Als Jugendlicher tut man manchmal Dinge, die im Erwachsenenalter nur noch ein Kopfschütteln auslösen. Einst an einer Party irgendwo im Bezirk Thal – dort bin ich aufgewachsen – standen gegen Ende des Abends überall nicht leer getrunkene Fläschchen und Gläser herum. Über meine Idee, diese auszutrinken, um kostenlos zu einem Rausch zu kommen und um nicht Bier und andere Alkoholika zu verschwenden, darüber lachten meine Kollegen damals. Ich tat es trotzdem und musste am nächsten Tag büssen, wie man sich leicht vorstellen kann.

Die Idee, nichts zu verschwenden, haben sich inzwischen diverse Rest- EssBars im Kanton Solothurn zu eigen gemacht – allerdings vorwiegend mit Lebensmitteln. Als ich kürzlich wieder einmal bei der Oltner Ausgabe anstand, um ein paar Brote, Salate und Süssigkeiten zu ergattern, rief dies die oben beschriebene Episode in Erinnerung. Und ich fragte mich, wieso findige Köpfe nicht schon längst auf die Idee gekommen sind, eine sogenannte RestTrinkBar zu eröffnen – das würde auch besser zum Begriff «Bar» passen: Bald ablaufende Getränke könnten gratis verteilt werden. Wer das Feierabendbier in Gemeinschaft trinken will, bleibt einfach vor Ort. Ich würde den Bartresen sponsern. Prost!