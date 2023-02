Persönlich Glimm und Sprüngli Die Identität der Schweiz besteht zu grossen Teilen aus verarbeitetem Kakao. Warum nur sind andere Genussmittel, etwa Raucherwaren, so verpönt? Was das miteinander zu tun hat und welche Rolle ein Oltner Baugesuch dabei spielt. Noël Binetti Drucken Teilen

Ein Aschenbecher mit ausgedrückten Zigaretten. (Archivbild) Margrit Kohler

Der Marlboro-Mann der Schweiz rührt in Werbefilmen mit Lindor-Optik einen Schwingbesen in zart schmelzender und allerfeinster Schokolade. Gekleidet ist er in ein Tenue mit Gourmet-Aura, aseptisch weiss und frei von Flecken. Auf dem Kopf trägt er eine übertrieben hohe Haube.

Mit solchen Clips sorgt Lindt und Sprüngli das ganze Jahr über für Weihnachtsstimmung. Das Publikum am Bildschirm hat die Sequenz längst vor dem inneren Auge präsent. Mich irritiert diese sterile Umgebung im Video; höchstens beim Chef’s Table in einem Fünfsternehaus wird in dieser Weise am Herd hantiert.

Ein Baugesuch, das kürzlich bei der Stadt Olten einsehbar war und bei dem die renommierte Schoggifabrik als Bauherrschaft in Erscheinung tritt, ist beruhigendes Indiz dafür, dass die Realität eine andere ist. Ein «Unterstand Raucher» auf dem Werkgelände soll es werden: vier Meter lang, drei Meter breit, 2,2 Meter hoch. Während der Rauchpause muss die Haube also runter vom Kopf.

Eine schöne Vorstellung, dass die Herstellerin leckerer Süssigkeiten der Belegschaft während der Siesta den ergänzenden Konsum von Genussmitteln gönnt. Dabei darf die begehrte Ware variiert werden. Oder wie der Konzern es formuliert: «Das ständige Streben nach neuen Geschmacksrichtungen ist, was einen erfolgreichen Maître Chocolatier ausmacht.»