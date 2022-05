Oltner Kabarett-Tage 100 Minuten mit Lea Whitcher und Jane Mumdorf: 9 Volt reichen dafür längst nicht aus Lea Whitcher und Jane Mumford, Gewinnerinnen des Kabarett-Castings 2016, gastierten im Schwager Theater Olten.

«9 Volt Nelly» mit Jane Mumford (links) und Lea Whitcher galoppierte an den Kabarett-Tagen durchs Leben. Dieter Graf

«9 Volt Nelly» nennt sich das Duo mit Lea Whitcher und Jane Mumford. Und als ob dieser Name nicht irreführend genug wäre, stellt das Frauenensemble noch den Programmtitel «Bäng! Bäng! Bäng!» hinzu. Mann und Frau können sich darunter vorstellen, was sie wollen. Aber am Samstagabend wurden im ausverkauften Schwager Theater in Olten wohl sämtliche Vermutungen pulverisiert.

«9 Volt Nelly» ist ein liebenswertes durchgeknalltes Energiepaket. Der Knall rührt nicht etwa daher, weil das Programm durch die Decke geht. Nein, viel eher wegen der gestreuten aktuellen Pointen über Trump, andere Politprominenz oder etwa wegen der sanften Bilder, welche «9 Volt Nelly» auf die Bühne zu zaubern verstehen.

Ein Charme – auch herzerfrischend

Das rund 100-minütige Programm, im Setting gelegentlich an jenes von Gardi Hutter erinnernd, mit an einer Wäscheleine aufgereihten Requisiten, einem improvisierten Bühnenvorhang, hatte in seiner sprachlichen und bildlichen Wirkung wirklich den Hauch herzerfrischenden Charmes mit turbulenter Dramatik. Aber um deren Urgewalt wirken zu lassen, fehlte gelegentlich die Zeit.

Nicht den Akteurinnen, nein; dem Publikum. Denn schnelle Szenenwechsel, nicht immer nachvollziehbare Dialoge, eingestreute und luftig-leicht wirkende Videosequenzen im Trickfilmgenre machten ein Konglomerat an Reizen aus, das letztlich weit über den Spannungswert von 9 Volt hinausreichte.

Einfach dem Moment hingeben

Der aber verpufft mitunter, weil Ursache und Wirkung dieser zeitgreifenden Geschichte im Durchlauferhitzer nicht ohne weiteres auszumachen waren. Hilfreicher Tipp also: Wenn der Kopf nicht mehr ausreicht, dann sich der Szenerie, der Dramaturgie des Moments hingeben und einfach geniessen.

Was das Publikum im ausverkauften Schwager Theater bewegte, war bestimmt nicht der etwas comicartige Programmtitel. Denn geschossen wurde nicht, bloss geredet davon. Wen wundert’s. Im Bundesstaat Texas, von wo die «Whiskey Sisters» auf der Suche nach einem emanzipierten, besseren und freiheitlicheren Leben flüchten, kauft sich jeder selbst eine Waffe und bekommt sie nicht vom Staat ausgehändigt wie in «Swederland», wie Merle sagt. Dorthin nämlich wollen die beiden Frauen reisen.

«9 Volt Nelly» traten im ausverkauften Schwager Theater auf. zvg

Nein, es sind vielmehr die stimmungsvollen, oft sanften Bilder, gepaart mit berührenden Folk- oder Countrymelodien samt Stepptanzeinlagen, die präzis inszenierte, wenn auch seltene Sprachlosigkeit der beiden Frauen, der publikumswirksame Rückzug aufs Bühnenklo, das Ringen um Worte jenseits von Plattitüden, die Sehnsucht nach dem Andern, dem Wahren halt.

Eine Flucht hat ihr Tücken

Denn: Die Flucht aus dem derben Texas ins urbane «Swederland» hat auch ihre Tücken. Weder ist das Ziel per Auto zu erreichen, wie die «Whiskey Sisters» feststellen. Und erst in Europa angekommen, fällt den beiden auf, dass eben auch hier die Männer um die Frauen werben, wenn vielleicht auch etwas weniger direkt und derb denn in Texas. Und dass die Freiheit und Bilder davon eben auch trennen können.

Irgendwann stehen die beiden nämlich vor der Kardinalfrage: Ich oder wir? Tja, die Tücken moderner Rollenbilder und die des Strebens nach der sogenannten Freiheit: Die ewigen Betonklötze beim Versuch, sich an der Wasseroberfläche zu halten.

Am Schluss kommt’s doch gut

«Dick» sagt Merle schliesslich auf die Frage, wen sie denn wirklich brauche. Und damit meint sie «dich», Jordan, den andern Teil der «Whiskey Sisters». So blieben sie trotz Schweizer Pass, Integration und Handlungsfreiheit ihrer Zuneigung treu. So stark, dass der ewige Begleiter durch das Schauspiel, ein Steckenpferd, vom glücklichen Ende der Geschichte dazwischen wiehern muss.