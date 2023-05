Auszeichnung Oltner Jungunternehmerin gewinnt zum zweiten Mal Wirtschafts-Olympiade Srishti Manivel von der Kantonsschule Olten holt sich eine weitere Medaille: Sie überzeugte mit vier anderen Kolleginnen und Kollegen und fährt im Sommer an die internationale Wirtschafts-Olympiade in Griechenland.

Die fünf Gewinner der Wirtschafts-Olympiade (von links): Benjamin Thut, George Popovici, Srishti Manivel, Mauro Baumann und Chima Johnson Iroh Bild: zvg/Wirtschafts-Olympiade

Am vergangenen Freitag war die Wirtschafts-Olympiade bei der UBS in Zürich Altstetten zu Gast. Zwölf Mittelschülerinnen und Mitschüler hatten sich gegen ursprünglich über 200 Personen durchgesetzt und für das nationale Finale qualifiziert. Das Programm: Eine Prüfung in Volkswirtschaftslehre, gefolgt von einem «Business Case», bei dem die Jugendlichen ein Unternehmen analysieren und dann vor der Jury eine kurze Präsentation einer Geschäftsidee halten mussten. Es ging diesmal um essbare Insekten.

Srishti Manivel gewinnt bereits zum zweiten Mal eine Medaille. Bild: zvg

Bereits zum zweiten Mal nach 2022 holt sich Srishti Manivel von der Kantonsschule Olten eine Medaille; damals ging es um eine Logistikfirma, die mit Drohnen günstig und umweltfreundlich in Schweizer Städte liefern wollte. «Ich spreche gern vor Leuten. Wenn man eine kreative Lösung findet, freut man sich, diese mit anderen Menschen zu teilen», lässt sich Manivel laut Medienmitteilung zitieren. Es sei ihr darum gegangen, eine Geschichte zu erzählen.

Die zwölf Finalistinnen und Finalisten hatten nur 90 Minuten Vorbereitungszeit. Neben Manivel gewannen vier junge Männer. Sie nehmen nun vom 24. Juli bis 2. August an der Internationalen Wirtschafts-Olympiade teil, die dieses Jahr in Griechenland stattfindet. (fmu)