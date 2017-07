Am vergangenen Samstag war es wieder soweit: Wagemutige stürzten sich auf ihren Boliden – notabene ausgediente Bürostühle oder aber selbstgebaute Gefährte mit Zweierbesetzung, welche nur noch schemenhaft an Bürostühle erinnern –, die abfallende Mühlegasse hinunter. Seit der letzten Austragung waren zehn Jahre vergangen und so hatten sich die Enthusiasten in Geduld üben müssen, bis sich nun wieder die Gelegenheit bot Bürostuhl-reitend von Kirchgasse Richtung Schützi zu schlittern.