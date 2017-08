«Wir hatten die ganze Woche zuvor Bühne und Infrastruktur aufgestellt», erinnert sich Steiner. Die Küchengruppe des Jugendkulturhauses «Färbi» bot am Festival an einfachen Ständen Verpflegung an, an Feuerchen wurden Würste gebrätelt. Zwischen den Auftritten der Musiker war die Discogruppe der «Färbi» um den Sound besorgt. Die Bands, die auftraten, stammten aus der Region. An dieser ersten «Oupi»-Ausgabe mit dabei: Die Band Irrwisch aus Kestenholz.

Festival zügelte wegen Wetter

«Insbesondere am Samstag herrschte im Steinbruch herrliche Festivalstimmung. Waren es zu Beginn des Anlasses rund 500 Besucher, welche die gebotene Jazzmusik genossen, so erschienen bis gegen Abend zum Jazz-Rock rund 2500 Zuschauer, die sich am ‹Mini-Woodstock› sichtlich wohl fühlten», wie diese Zeitung am 26. Mai 1981 berichtete.

Die Besucher sassen im Gras oder auf dem Felsen rund um den Platz, vorne bei der Bühne wurde getanzt. Ein Düftchen von Gras lag hie und da in der Luft. Die Stimmung sei sehr friedlich gewesen, erinnert sich der Musiker Heinz Schoenenberger heute. Viele seien mit dem Töffli gekommen. Jeder habe fast jeden gekannt. «Obercool» sei es gewesen, findet er.

Nur eines machte 1981 und an den Open Airs in den kommenden Jahren nie mit: das Wetter.

«Viele Konzertbesucher hatten geplant, die Nacht im Freien zu verbringen und sorgten dementsprechend schon am Nachmittag vor, indem sie sich entsprechende Schlafstätten präparierten. Doch das Wetter, das in den ersten Stunden so gut mitgespielt hatte, erwies sich in den nächtlichen Stunden als Spielverderber. Um etwa 2 Uhr früh begann es wie aus Kübeln zu giessen, und der Waldboden verwandelte sich in Morast. Grund genug für viele, doch noch nach Hause ins warme Bett zu flüchten», war im OT zu lesen. Bis am Sonntag hörte es nicht auf zu regnen, sodass das Festival kurzerhand in die Eishalle zügelte.