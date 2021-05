Olten Zwei mutmassliche Taschendiebe geschnappt Am Montag fand im Oltner Bahnhof in einem Lebensmittelgeschäft ein Taschendiebstahl statt. Dank aufmerksamen Personen und einer guten Beschreibung, konnte die Polizei die zwei mutmasslichen Täter nach einer kurzen Verfolgung für weitere Ermittlungen vorläufig festnehmen.

Der Taschendiebstahl wurde in einem Lebensmittelladen begangen (Symbolbild). Neue Luzerner Zeitung

Am Montag, kurz nach 16.30 Uhr, meldete eine Frau der Alarmzentrale, dass sie in einem Lebensmittelgeschäft im Oltner Bahnhof einen Taschendiebstahl beobachten konnte und dass sich die Beschuldigten noch im Bahnhofareal befinden. Umgehend ging eine Patrouille vor Ort. Als die beiden mutmasslichen Täter die Polizei erblickten, flüchteten sie. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuss konnte die Polizei in der Nähe des Bahnhofs einen 16-jährigen Algerier und einen 15-jähriger Marokkaner anhalten und für weitere Ermittlungen vorläufig festnehmen. (kps)