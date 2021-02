Olten Zwei Frauen in die Schulleitung der Kaufmännischen Berufsfachschule gewählt Der Regierungsrat hat Tamara Winkler (47, Olten) per 1. August 2021 als Prorektorin der Kaufmännischen Berufsfachschule KBS Olten und Nicole Trotter (50, Olten) auf den 1. Oktober 2021 als Prorektorin der Gewerblich-Industriellen Berufsfachschule GIBS Olten eingesetzt.

Tamara Winkler wird Prorektorin der Kaufmännischen Berufsfachschule KBS. zvg

Tamara Winkler absolvierte das Lehramtsstudium Sekundarstufe I an der Uni Basel und unterrichtete von 1997 und 2000 in Allschwil und Binningen. Sie arbeitete dann bis 2016 als Applikationsverantwortliche und Software Engineer. Ab 2002 studierte sie Wirtschaftsinformatik und erlangte 2007 den Master. Seit August 2014 unterrichtet sie an der Kaufmännischen Berufsfachschule KBS Olten. Sie lebt mit ihrer Familie in Olten und ersetzt Christoph Henzmann, der in Folge Funktionswechsel der amtierenden Rektorin Ursula Wildi, zum Rektor ernannt wurde.

Nicole Trotter wird als Prorektorin der Gewerblich-Industriellen Berufsfachschule GIBS Olten eingesetzt. zvg

Nicole Trotter absolvierte nach der Lehre zur Augenoptikerin die Höhere Fachprüfung zur eidgenössisch diplomierten Augenoptikerin, war von 1999 bis 2006 Chefexpertin der Lehrabschlussprüfungen und bildete sich 2007 zur spezialisierten Augenoptikerin Low Vision und zur Funktionaloptometristin weiter.

Dann folgte der Abschluss als Bachelor of Science in Clinical Optometry am Pennsylvania College of Optometry. In all diesen Jahren arbeitete sie im familieneigenen Betrieb bei Trotter Optik Olten mit. Seit 2011 unterrichtet sie als Lehrbeauftragte an der GIBS Olten. Sie lebt zusammen mit ihrer Familie in Olten und ersetzt Manfred Schreiber, der altershalber in Pension geht.