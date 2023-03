Olten Wysüppli samt Chili con Carne: Kunst-Genuss-Happening steht vor einer Neuauflage Am Wochenende vereint die Schützi in Olten zum zweiten Mal Kunst und Kulinarik zur «mélange culturel». Deren Motto: Grossformat.

Hauptdarstellende des Kunst-Genuss-Happenings in der Schützi Olten. Bild: zvg

Nach dem ersten erfolgreichen Kunst-Genuss-Happening im Frühling 2022 laden die Veranstalter heuer zur zweiten Auflage erneut in die Schützi Olten. Das Motto lautet vielversprechend: Grossformat.

Die Maler Christoph R. Aerni und Tom Eisenhut bereiten zusammen mit Rolf H. Schmid den Anlass der genüsslichen Art vor. Es lohne sich, die Daten von Samstag, 1. April, 11 bis 22 Uhr und Sonntag, 2. April, 11 bis 17 Uhr vorzumerken, heisst es in einer Mitteilung. «Wir waren sehr zufrieden mit der ersten Ausgabe und gehen eigentlich davon aus, dass die zweite noch besser daherkommt», sagt Rolf H. Schmid auf Anfrage.

Das Happening in der Schützi ist ein Zusammentreffen von Freunden, Kunstfreunden und natürlich – Handwerkskunst. Kunst-Genuss, der Begriff steht für Genuss und Geselligkeit – ein Anlass eben für alle Sinne: Kunst, Gastfreundschaft, erlesene Getränke und feine Häppchen mit Musik und Aktivitäten der engagierten Künstlerinnen und Künstler prägen die Szene.

Kunst-Genuss Initianten, Kollegen erster Stunde und Co.

Die zweite Auflage wartet, so die Organisatoren, «mit vielen tollen Werken auf». Zu erleben gibt es die Protagonisten Christoph R. Aerni, Gunzgen, Tom Eisenhut, Herbligen BE, Bronce Art Oliviero Gorza, Gretzenbach, Skulptor Matthias Gehrig, Biberstein AG, Ta’aroa Raymond Bieri, Solothurn, und Art For Use Mich Bielser, Obergösgen.

Sie arbeiten an neuen Werken. Einige zusätzliche Kunstschaffende ergänzen das Team: Susanne Frech, Anlikerei Bernhard Anliker, Gümmenen BE, Ruedi Tschudin und Doro Keller sowie Antoine le Flambé.

Im Foyer der Schützi und auf der Empore über der Bar werden gleichgesinnte und junge Kunst-Genuss-Schöpferinnen und -schöpfer ihr Schaffen präsentieren: Chrige Lanz, Sabina Brägger, Sile Glanzmann, Daniel Lüscher, Maria Bruderer, Rebecca & Monika Aerni sowie Tim Glanzmann.

Ein spezieller Moment ist laut Mitteilung am Samstagabend mit Marc Amacher, Blues-und-Rock-Musiker, zu erleben. Amacher verkörpere Musik mit Leib und Seele. Und am Sonntag begleitet Andy Bopp, Gitarrist, mit Pop, Latino und Salsa die Gesellschaft.

Gaumen-Kunst-Genuss

Auch mit kulinarischen Höhepunkten möchten die Veranstalter glänzen: Der Fahrplan: ganztags ein Sbrinz-/Salamettli-Plättli mit Früchtebrot, um 13 Uhr ein Solothurner Wysüppli, zwei Stunde später Tatar von Lotti und um 17 Uhr eine vegane Kreation mit Häppchen von Smöre.

Ein köstliches Chili con Carne ab 18 Uhr markiert schliesslich das Sahnehäubchen. Begleitet werden die Köstlichkeiten von Weingut Bisang aus Dagmersellen LU, Kaffee & Spirituosen von Maduro Olten und dem Schützi Getränkeangebot. (otr)