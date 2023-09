Olten Wuschutopia gastiert erneut in der Schützi Nach dem Erfolg der «Jungle Fever»-Party im März dieses Jahres kehrt der Wuschutopia-Verein mit einem neuen Motto zurück.

Der Wuschutopia-Vereinspräsident Sandro Simon vor dem Plakat, das auf die Party Ende September in der Schützi hinweist. zvg

Die «Space Invasion» gastiert am 30. September in der Schützi Olten. Der Mann hinter Wuschutopia, Sandro Simon, auch bekannt als «Wuschu», ist bereit, das Nachtleben in Olten erneut aufzumischen. Simon und sein Team haben sich intensiv auf diese Veranstaltung vorbereitet.

Die Dekoration wird in Handarbeit hergestellt und verspricht, die Schützi «in ein intergalaktisches Wunderland zu verwandeln», wie es in einer Mitteilung heisst. UV-Lampen und reaktive Deko werden das Lokal in ein atemberaubendes Licht tauchen. Die Musik wird von talentierten lokalen DJs geliefert, die mit groovigem Tech House für die perfekte Stimmung sorgen werden. Der Vorverkauf läuft bereits auf Hochtouren: Tickets gibts online auf www.wuschutopia.com. (otr)