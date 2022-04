Olten Wie wird man eine Leiche los? Theaterschaffende zeigen Komödie von Ray Cooney Vom 22. bis 30. April zeigt die Freie Bühne Olten im Kulturzentrum Schützi Ray Cooneys rasante Komödie «Out of Order» in einer schweizerdeutschen Fassung von Jörg Schneider.

Quizfrage: Wohin nur mit der Leiche? Denise Donatsch

«Ausser Kontrolle» heisst das Stück, welches am 22. April, gespielt von der Freien Bühne Olten, im Kulturzentrum Schützi Premiere feiert. Und das Spektakel hält, was sein Titel verspricht. Kaum betreten die Schauspielenden die Bühne, stecken diese schon mitten im Chaos, verstricken sich immer mehr in Lügen und fadenscheinigen Ausreden und verlieren nach und nach die Kontrolle über so ziemlich alles.

Aber von vorne. Am Anfang der Geschichte stehen ein Berner Hotelzimmer, ein Politiker und eine Politikerin, die es mit der Treue nicht so genau nehmen, und eine Leiche, die aus noch unbekannten Gründen im Hotelfenster festklemmt.

Nebst dem eifersüchtigen Ehemann, welcher wutentbrannt nach seiner Gattin Ausschau hält, und einem Zimmerservice, welcher andauernd auf der Matte steht, müssen die Untreuen versuchen, die Leiche loszuwerden. Bei der Polizei melden? Kommt nicht infrage, denn dann müssten sie auch erklären, wieso sie gemeinsam in einem Hotelzimmer auf eben diese Leiche gestossen sind – eine verzwickte Lage.

Hilfe beim Entsorgen des Verstorbenen erhalten die beiden von einem Parteikollegen des Ehebrechers, der sich allerdings als komplett überfordertes Muttersöhnchen entpuppt.

Die 23-jährige Stefanie Meyer führt Regie. Denise Donatsch

Mit dem aktuellen Stück, welches 1990 von Ray Cooney geschrieben wurde und den Originaltitel «Out of Order» trägt, zeigt die Freie Bühne Olten – ehemals Heimatschutz-Theater Olten – eine tief schwarzhumorige, englische Komödie.

Die 23-jährige Stefanie Meyer führt Regie und ist stolz auf ihre Bühnencrew. «Ich bin zum ersten Mal in der Funktion der Regisseurin tätig und mir war stets wichtig, dass sich alle wohlfühlen.»

Dass dies der Fall ist, merkte man den Mitwirkenden zweifelsohne an. Die Stimmung vor der Hauptprobe am 18. April war ausgelassen. «Ich bin schon langsam etwas aufgeregt, verspüre aber vor allem grosse Vorfreude auf die Premiere», verriet Meyer, die jederzeit wieder ein Theaterprojekt vom Regiestuhl aus begleiten würde.

Blick auf Menschen in Extremsituationen

Für die äusserst morbide Komödie habe sich der Verein Freie Bühne Olten aufgrund seines gesellschaftskritischen Inhalts entschieden, gerade mit Fokus auf die Politwelt, aber nicht nur. «Auch den Blick auf Menschen in einer Extremsituation fanden wir äusserst reizvoll», so die Regisseurin. Und davon gibt es im Stück mehr als genug.

Theaterstück «Ausser Kontrolle» von der Freien Bühne Olten. Denise Donatsch

Jedenfalls hat sich die Freie Bühne Olten mit diesem Theaterstück auch für ein Stück Internationalität entschieden; etwas, was ihnen gerade in Bezug auf die neue, weltoffenere Ausrichtung des Theatervereins sehr wichtig war.