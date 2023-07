Olten Wenn Chat GPT an seine Grenzen stösst: Das war die Abschlussfeier der Fachmittelschule Die Abschlussfeier der Fachmittelschule Olten fand dieses Jahr im Lichthof der Kantonsschule statt. Es war dies der erste Anlass im sanierten Lichthof, eine Premiere der speziellen Art.

Enea Rauch (links) und Mirjam Saladin erhielten Preise für ihre Abschlussarbeiten. Bild: zvg

Nach einer kurzen Begrüssung erläuterte der Konrektor Ueli Trautweiler, dass von den 41 Fachmittelschülerinnen und -schülern der beiden Klassen F20a und F20b 39 die Prüfung erfolgreich bestanden haben.

Dann begann Ueli Trautweiler seine Rede, die ihm nicht so recht zu gelingen schien. Er machte einen ersten Ansatz, war nicht zufrieden, ein zweiter und dritter Anlauf folgte mit kurzen Zitaten von Tucholsky, Luther und Zwingli.

Nachdem drei zerknüllte Papierbällchen neben dem Rednerpult lagen, gestand Ueli Trautweiler lachend ein, dass er wohl besser selbst etwas sagen sollte, da der Chatbot offensichtlich keine für diesen speziellen Anlass geeignete Texte liefern könne.

Der schönste Bart und die besten Socken

Endlich sei das Etappenziel des Abschlusses erreicht, worauf sich die Kandidatinnen und Kandidaten mit viel Engagement vorbereitet haben – natürlich von den Lehrpersonen stets angespornt und zu Höchstleistung aufgefordert. Mit der Fachmatur in Pädagogik, Gesundheit und Sozialer Arbeit sei aber bereits ein nächster Gipfel gesetzt, den es zu erreichen gebe.

Er hoffe, dass zufällige Begegnungen mit den F20ab-Absolventinnen und -Absolventen in Zukunft positiv verlaufen würden und dass sie alle die Jahre an der Fachmittelschule in Olten in guter Erinnerung behielten.

Als Nächstes war die Bühne frei für die beiden Klassen. Die Klasse F20b verabschiedete sich mit «Imagine» von John Lennon. Die ansprechenden Soloeinlagen wurde dabei von Livia Pulver vorgetragen. Die Klasse F20a prämierte im Anschluss ihre Lehrpersonen auf ganz originelle Weise.

Preise gab es dieses Mal für die Lehrperson mit dem schönsten Bart, den tollsten Socken, den besten Meditationssequenzen, als Dancing Queen oder als unermüdliche Hoffnungsträgerin. Die Liste war auf feine Details ausgelegt und so wurde auch viel geschmunzelt.

Coldplay für Horn, Cello und Klavier

Vor der Übergabe der Abschlusszeugnisse wurde Aaliyah Schären für die Gestaltung der Einladungskarte verdankt. Der von der Buchhandlung Schreiber spendierte Preis für die beste Abschlussarbeit – in diesem Fall ein Medley aus verschiedenen Melodien von Coldplay, arrangiert für Horn, Cello und Klavier – ging an Mirjam Saladin. Für den über beide Klassen besten Abschluss von Enea Rauch konnte mit Unterstützung der Aargauischen Kantonalbank in Olten eine weitere Leistung prämiert werden.

Nach der mit einem Blumenstrauss ergänzten Verdankung der beiden Klassenlehrerinnen, Claudia Hodel und Helen Hagenbuch, blieb für die Anwesenden beim Apéro in der Mensa der Kantonsschule noch genügend Zeit zum Gratulieren und zum Feiern. (otr)