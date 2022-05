Olten Wegen Unachtsamkeit: Frontalkollision zwischen zwei Fahrzeugen In Olten geriet am Donnerstag eine Autolenkerin auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte sie frontal mit einem anderen Fahrzeug. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Am Donnerstag kurz nach 16 Uhr war eine Autofahrerin auf der Unter-führungstrasse in Olten in Richtung Dulliken unterwegs. Kurz nach der Lichtsignalanlage Unterführungsstrasse / Neuhardstrasse geriet sie infolge einer Unaufmerksamkeit auf die Gegenfahrban und kollidierte im Anschluss mit einem korrekt entgegenkommenden Fahrzeug.

Durch die Kollision verletzten sich beide Fahrzeuglenkenden leicht und mussten zur Kontrolle in ein Spital gefahren werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbar und mussten abgeschleppt werden. (mgt)