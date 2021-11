Olten Wegen Sicherheitsbedenken: Angeschlagene Buchen an der Gösgerstrasse mussten weichen Die Bäume mit dürren Baumkronen an der Gösgerstrasse in Olten sind ein Sicherheitsrisiko. Seit Montag werden sie weggeräumt. Der Verkehr wird umgeleitet.

Räumungsarbeiten an der Oltner Gösgerstrasse. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Die Sicherheitsholzerei war eigentlich schon im Frühjahr geplant. Aber Bauarbeiten an der Oltner Industriestrasse verunmöglichten deren Umsetzung, wie Walter Egger von der Stadtgärtnerei Olten auf Anfrage erklärt. Die gleichzeitige Sperrung zweier stadtein- und stadtauswärts führender Strassen war nicht möglich.

Eigentlich sei’s erstaunlich, dass sich die Buchen an diesem Ort überhaupt so lange halten konnten. «Denn Buchen», so Egger, «werden den Folgen des Klimawandels grundsätzlich zum Opfer fallen.» Zu heiss und trocken ist es für sie in den letzten Jahren geworden. Und der Verkehr tut ein Übriges.

«Mittlerweile sind auch 40-Tönner auf unseren Strassen unterwegs. Und weil das Wurzelwerk in all den Jahren bis unter die Fahrbahn vordrang, ist dessen Belastung auch gestiegen.»

Und was Egger nebenbei auch noch erwähnt: Natürlich sei der nasse Sommer den Bäumen diesbezüglich entgegengekommen: «Aber der Herbst war doch ziemlich trocken. Und falls das Frühjahr ebenfalls wenig Regen bringt, siehts für wenig trockenresistente Bäume schon wieder düster aus.»

Fällung eliminiert Sicherheitsrisiko

Dass die Buchen geschwächt, ja teils abgestorben waren, machten deren dürre Baumkronen deutlich. «Damit werden die Bäume zum Sicherheitsrisiko», so Egger. Die Arbeiten werden übrigens nicht vom städtischen Werkhof erledigt, sondern von einem dafür spezialisierten Betrieb. «Der macht das effizienter als wir vom Werkhof diese tun könnten», weiss Egger. Die Sperrung der Gösgerstrasse ist übrigens noch bis Mittwoch vorgesehen, doch scheinen die Arbeiten soweit fortgeschritten, dass bereits heute Mittwoch der Verkehr auf der Gösgerstrasse in beiden Richtungen wieder ungehindert fliessen kann.

Trockenresistentere Sorten gewählt

Es bleiben aber trotz der Räumung keine Lücken zurück. Die gefällten Bäume werden allesamt ersetzt. Wie Egger erklärt, werden zum kommenden Monatswechsel hin 35 neue Bäume gepflanzt. Allerdings aus besagten Gründen keine Buchen mehr. Trockenresistente fremde Baumarten wie etwa Douglasien, Nordmannstanne, die Atlaszeder, die Libanonzeder oder etwa die Baumhasel, die auch in Südosteuropa zu finden ist, kämen infrage?

«Vorläufig bleiben wir noch einheimischem Gehölz treu»,

so Egger. Erlen, wilde Kirschbäume, Eichen, Winterlinden etwa. Die frisch gesetzten Bäume werden in etwa einen Stammumfang von 25 bis 30 cm aufweisen.

Die Gösgerstrasse bleibt offen

«Wir versuchen auf jeden Fall, via Neupflanzung eine gewisse Vielfalt einzubringen», meint der Leiter Stadtgärtnerei weiter. Für die anberaumten Pflanzarbeiten wird die Gösgerstrasse aber nicht wieder gesperrt werden müssen.