Olten Turmrede statt 1. Mai-Ansprache Die Oltner Kabarett-Tage haben Lisa Christ eingeladen, die bei strömenden Regen auf dem Ildefonsplatz sprach.

Turmrede von Lisa Christ am 1. Mai 2021 auf dem Ildefonsplatz in Olten. Patrick Luethy

Das 1. Mai-Fest in Olten musste infolge Corona abgesagt werden. Das Leitungsteam der Oltner-Kabarett-Tage setzte die Turmrede – nach Absage der 34. Oltner Kabarett-Tage – jedoch just am Tag der Arbeit auf ihr Programm und lud die Bevölkerung auf den Ildefonsplatz ein. So begaben sich gegen 15 Uhr – bei Kälte und Regen – nicht nur Kabarett-Fans zum Oltner Stadtturm, vereinzelt waren auch Regenschirme mit einem SP-Logo zu sehen. Als Turmrednerin wurde die Bühnenpoetin, Satirikerin, Moderatorin und Autorin Lisa Christ engagiert. Anspielend auf das Fokusthema Frauen der abgesagten Oltner Kabarett-Tage, sagte Christ, dass dieses Jahr «kein Gross-Kabarettist, kein Autor und auch sonst kein Mann von Welt, sondern eine Frau diese Rede halte, und erst noch eine ohne künstliche Hüftgelenke!». Das Thema Frau, Gender und Feminismus spannte die Slam-Poetin in ihrer 17-minütigen Rede weiter, indem sie betonte, dass das «Oltner Gürkli schon mal an 26 Preisträger und erst an sechs Preisträgerinnen vergeben wurde. Männer und ihre Gurken, eine Geschichte für die Ewigkeit.»