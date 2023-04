«My Local Services» Neue Oltner Stadtmelder-App macht’s möglich: Von Schadenmeldungen in der Öffentlichkeit über News bis zu Events Wer Schäden auf öffentlichem Grund melden will, kann dies per sofort mit der Stadtmelder-App der Stadt Olten tun. Doch die Anwendung kann noch einiges mehr.

Eingeschlagenes Werbefenster in der Winkelunterführung der SVP der Stadt Olten. Bild: Patrick Lüthy (Archiv)

Ein defektes Spielgerät, eine beschädigte Signalisation, eine nicht brennende Lampe auf Stadtgebiet oder Vandalismus in der Winkelunterführung: Seit kurzer Zeit können entsprechende Schäden auf öffentlichem Grund über die Stadtmelder-App der Stadt Olten gemeldet werden, wie es in einer Mitteilung heisst.

So sieht die Startseite der neuen Stadtmelder-App der Stadt Olten aus. Screenshot

Die App «My Local Services» der Dialog Verwaltungs-Data AG verfügt über mehrere Register. Unter «Meldungen» bietet sich die Gelegenheit, der Stadtverwaltung Meldungen über festgestellte Schäden auf öffentlichem Grund zuzustellen, welche dann mit Foto und Standort direkt an die zuständigen Stellen – je nach Kategorie der Schäden von Werkhof über Tiefbau und Ordnung und Sicherheit bis zur Aare Energie AG – zur Bearbeitung und Beantwortung weitergeleitet werden; die Stadtverwaltung bittet laut Mitteilung um Verständnis, dass es dafür je nach Schadenart eine gewisse Zeit braucht.

Möglich sind unter «Meldungen» aber auch allgemeine Feedbacks an die Stadtverwaltung. Im gleichen Register können Dienstleister und Gewerbebetriebe auf dem Platz Olten ihr Unternehmen, ihr Angebot und ihre Aktionen kostenlos, schnell und einfach der Bevölkerung vorstellen.

Das kann die Stadtmelder-App auch noch

Die Stadtmelder-App kann mehr, als nur Meldungen für Schäden erfassen. Screenshot

Die App bietet aber noch viele andere Informationen an, so zum Beispiel aktuelle News über die Stadt, den Veranstaltungskalender von Eventfrog und die Daten der Abfallentsorgung, die per Push-Meldungen aufs Handy abonniert werden können. Im Gegenzug wird die bisher vom Werkhof eingesetzte App «Denkzettel» nicht mehr angeboten.

Die neue App «My Local Services» ist laut Mitteilung für Android- und Apple-Geräte erhältlich. Wer sie heruntergeladen hat, kann sich mit seiner Adresse in Olten registrieren – und dann kanns losgehen. Da die Nachrichten adressenbezogen verteilt werden können, zum Beispiel für eine Benachrichtigung über einen bevorstehenden Event oder eine neue Baustelle, ist der Nutzen umso grösser, je mehr Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Olten die neue App benützen.

Die Lancierung der Stadtmelder-App geht auf einen Vorstoss von GLP-Gemeindeparlamentarier Christian Ginsig zurück, der im Dezember 2021 mit 19 zu 15 Stimmen bei 2 Enthaltungen für erheblich erklärt wurde. Die App ist im Budget enthalten und kostet die Stadt jährlich 12’000 Franken, wie Stadtschreiber Markus Dietler auf Anfrage schreibt. Im Gegenzug wird auf die OltenApp, die aufgrund der dynamischen Darstellung der Website olten.ch nicht mehr erforderlich ist, und die vom Werkhof eingesetzte App «Denkzettel» verzichtet, was die Kosten laut Dietler in etwa halbiert. (otr)