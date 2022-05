Am Wochenende ist das Schweizer Fernsehen zu Gast in der Dreitannenstadt. Am Samstagabend wird die Sendung «SRF bi de Lüt – live» von der Kirchgasse ausgestrahlt – damit erreicht die Stadt Olten Hunderttausende von Zuschauerinnen und Zuschauer in der ganzen Schweiz. Dazu findet gleichzeitig ein Beizlifest auf dem Munzingerplatz statt.