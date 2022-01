Olten Slam-Trilogie «laut und deutlich»: Poesie und viele bekannte Gesichter Beim zweiten Slam der Saison 21/22 sind zwei bisherige Trilogiesieger sowie sämtliche Finalisten des November-Slams am Start.

Auch Slammer und CH-Meister Remo Zumstein ist am 7. Januar 2022 in der Oltner Schützi dabei. Dieter Graf,zvg / OLT

Am Freitag, 7. Januar 2022, startet die «laut und deutlich»-Poetry-Slam-Trilogie ins neue Jahr und bringt Bühnendichterinnen und -dichter in die Schützi. Zum zweiten Slam der Saison sind zwei bisherige Trilogiesieger sowie sämtliche Finalisten des November-Slams am Start.

Der Oltner Slam startet wie gewohnt mit einer Band. YERNA nimmt das Beste aus Folk und mischt es mit Klassik. Warme Gitarren, tiefe Streicher, treibende Drums und mehrstimmiger Gesang sind Bestandteile ihres Sounds. Durch den Abend führt wieder Moderatorin Fabi N. Käppeli mit ihrem Moderationspartner Kilian Ziegler.

11 Dichterinnen und Dichter am Start

Elf Dichterinnen und Dichter werden performen. Drei Sieger des Startslams, Diego Häberli (Schaffhausen), Samuel Richner (Bern) und Daniel Wagner (Heidelberg D) sind wieder dabei, mit Remo Zumstein und Marvin Suckut zwei bisherige Trilogiesieger am Start. Der Burgdorfer Zumstein besticht durch seine Wortspiele, war lange Zeit ein Poet mit vielen lustigen Geschichten, zeigt aber auch mit ernsten Texten seine Vielseitigkeit. Suckut, Trilogiesieger 2019, ist Slammer und Moderator und holte sich schon unzählige Siege mit seiner sarkastischen, ernsten, aber auch humorvollen Art.

Der St. Galler Etrit Hasler moderierte jahrelang den Slam und ist nun erstmals wieder als Poet im Programm dabei. Doch das Rennen machen nicht nur Männer aus. Mit Gina Walter aus dem Baselbiet ist eine beliebte und erfolgreiche Slammerin auf der Bühne zu sehen, während Jessica Brunner und Olivia Vera Elger aus Bern noch nie in der Schützi dabei waren.

Kein Unbekannter aber ist der Baselbieter Dominik Muheim, Sieger vieler Slams im Team oder solo. Pesche Heiniger rundet das Programm ab. Der Berner hat es auch schon in Olten zum Sieg geschafft. Der Vorverkauf läuft via www.artig.ch sowie Eventfrog. (otr)