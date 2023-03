Olten «Segel gesetzt»: Das Biblio-Weekend startet auch in der Region Olten Vom 24. bis zum 26. März werden schweizweit «Segel gesetzt». So nämlich heisst das Motto des Biblio-Weekends. Stadt- und Jugendbibliothek sind ebenso dabei wie die Bibliothek der Fachhochschule Nordwestschweiz.

Die öffentlichen Bibliotheken der Stadt stehen am letzten Märzwochenende im Zentrum, auch die Stadtbibliothek. Bruno Kissling

Die drei öffentlichen Oltner Bibliotheken FHNW-Bibliothek, Stadt- und Jugendbibliothek laden zum Biblio-Weekend vom 24. bis zum 26. März ein. In der ganzen Schweiz öffnen Bibliotheken an diesem Wochenende ihre Türen.

Biblio-Weekend steht unter dem Motto «Segel setzen». Es stellt die Bibliotheken für ein ganzes Wochenende in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Die drei Oltner Bibliotheken locken an den drei Tagen mit einem abwechslungsreichen Angebot.

Am Freitag, 24. März, lässt sich an der FHNW-Bibliothek an der Von Roll-Strasse 10 von 13 bis 13.15 Uhr beim Mittagskaffee die Zukunft entdecken. Die Wissenschaftlerin Michelle Rüegg erzählt, wie soziale Roboter die Welt der Bibliotheken verändern.

Anschliessend gibt es bis 19 Uhr die Möglichkeit, selbst einen Roboter zu programmieren oder eine Fotosession mit den sozialen Robotern zu machen. Dazwischen lässt sich beim Apéro um 17.45 Uhr abermals die Zukunft entdecken

Der Samstag gehört der Stadtbibliothek

Am Samstag, 25. März, lädt die Stadtbibliothek an der Hauptgasse 12 zur Erlebniswelt Segelschifffahrt: Um 11 wie um 14 Uhr ist die Schweizer Boots-Sharing-Plattform Sailbox zu Besuch.

Olivier Lüthold, Co-Gründer und Verwaltungsrat von Sailbox und Leistungssportchef Segeln bei den Olympischen Spielen 2000 und 2004, erzählt von den Anfängen der Segelschifffahrt über die Siege der Alinghi am America’s Cup bis zu den aktuellen Herausforderungen im Segelsport. Und im Online-Quiz lässt sich das eigene nautische Wissen testen.

Am Sonntag, 26. März, lädt die Jugendbibliothek Olten an der Dornacherstrasse 1 von 13 bis 16 Uhr ins «Wohnzimmer Jugendbibliothek». Dort kann geschmökert, gelesen und ausgeliehen werden. Um 13, 14 und 15 Uhr lässt sich die eigene Bibliothekstasche gestalten. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, Anmeldung an: jugendbibliothek@olten.ch (otr)