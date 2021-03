Olten Schützi wird zur Bühne für die Kleinkunst Mitte April sollen Künstlerinnen und Künstler ihr Können im Kulturzentrum vor allem einem Fachpublikum zeigen.

Im Kulturzentrum Schützi soll eine Künstlerbörse analog wie in Thun stattfinden. Bruno Kissling

Die Coronapandemie hat die Kultur hart getroffen: Die Branche steht seit rund einem Jahr entweder im Lockdown oder kann nur sehr eingeschränkt funktionieren. Darunter leider auch die Kleinkunstszene: Im vergangenen Jahr ist die Künstlerbörse in Thun wegen Corona ausgefallen, in diesem Jahr findet sie Mitte Juni in kleinerem Rahmen als üblich statt. Die Börse ist eine Verkaufsplattform, wo die Künstlerinnen und Künstler den Veranstaltern einen Ausschnitt ihres Programms zeigen und dann von diesen für einen Auftritt verpflichtet werden können.

«Wer dort einen guten Auftritt hat, kann ein bis zwei Jahre davon leben», sagt der Oltner Rainer von Arx, der mit seiner Agentur Kunstprojekte ebenfalls in der Kulturvermittlung tätig ist. Er ist nun mit seiner und sechs weiteren Kleinkunstagenturen in die Bresche gesprungen und organisiert ein «Agentur Showcase Spezial», wie es in einer Mitteilung heisst. Der Anlass soll vom 15. bis 17. April in der Oltner Schützi stattfinden. Der Freitag und der Samstag sind eher für das Fachpublikum reserviert: Veranstalter können sich die über 35 Künstlerinnen und Künstler anschauen, um sie dann für ihr Kleintheater oder ihre Kunstbühne zu engagieren.

Für das breite Publikum hingegen ist der Startanlass am Donnerstag, 15. April, gedacht, der das Los der Kleinkunstagenturen mit einem Podium thematisiert. Rainer von Arx: «In der aktuellen Diskussion geht häufig vergessen, dass es hinter jedem Künstler eine Wertschöpfungskette gibt.» Es gebe keine Bühnenkunst ohne Tontechniker oder Kulturvermittler. Stand heute soll der «Agentur Showcase Spezial» nur als Livestream stattfinden. Falls Publikum zugelassen wird, soll auch eine limitierte Anzahl Tickets in den Verkauf gelangen. Vorverkaufsstart ist morgen 4. März. Weitere Infos unter agenturshowcase.ch.