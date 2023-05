Olten Schach-Jungtalent gewinnt die Silbermedaille – und ist sichtlich enttäuscht darüber Der einheimische Suvirr Malli gewinnt bei der Schweizer Jugend-Einzelmeisterschaft in Olten eine weitere Medaille: Der 14-Jährige platziert sich nach 2019 und 2022 wieder auf dem zweiten Rang. Doch damit ist er nicht zufrieden.

Suvirr Malli gewann seine dritte Silbermedaille in einem SJEM-Finalturnier. Bild: Achim Günter

Beim vom Schachklub Olten im Bahnhofbuffet organisierten Finalturnier der Schweizer Jugend-Einzelmeisterschaft (SJEM) wurde Lokalmatador Suvirr Malli in der Kategorie U14 Vizemeister. Kurz nach Turnierende war der 14-Jährige sichtlich enttäuscht. «Wieder nur Silber.» Doch obwohl er als Nummer 1 ins U14-Turnier stieg, so ist auch der 2. Platz – notabene der dritte an einem SJEM-Finale nach 2019 (U10) und 2022 (U14) – ein beachtliches Ergebnis.

Es war im Bahnhofbuffet Olten exakt der gleiche Einlauf wie vor vier Jahren bei der U10: Vor Suvirr Malli, der 5½ Punkte holte, klassierte sich Lionel Gut (Hochdorf LU/Nummer 2/6 Punkte), dahinter Raphael Gut (Nummer 5/5 Punkte).

Raphael Gut hatte seinem Zwillingsbruder den Weg zum Titel geebnet, als er in der 6. Runde Suvirr Malli bezwang. Das Duell der beiden Erstplatzierten endete in der 3. Runde remis. Seinen zweiten halben Punkt gab der ungeschlagen gebliebene Lionel Gut gegen seinen Bruder ab.