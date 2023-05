Olten Saisonstart der Gruppe im Graben an Auffahrt – insgesamt neunmal gibt’s Livemusik in der Altstadt Das personell verstärkte Team der Gruppe im Graben organisiert in dieser Sommersaison neunmal Livemusik in der Oltner Altstadt. Am Mittwoch vor Auffahrt wird gleich ein Doppelkonzert die Saison eröffnen – mit regionalem Bezug.

Das Team der Gruppe im Graben, von links: Hans Rawyler, Kim Kindler, Andreas Stettler, Nicole Trotter, Armando Pipitone, Klaus Kaiser und Wolfgang Niklaus. Bild: zvg

Die Konzerte im Graben haben längst Kultcharakter. Weil sie für qualitativ hochstehende Livemusik und authentische Künstlerinnen und Künstler stehen; und weil man das fast schon intime Ambiente im Oltner Graben ganz einfach erlebt haben muss, um es beschreiben zu können. Zu den Konzerten im Graben gehört die Gastronomie: Auch heuer wieder werden Klaus Kaiser und sein Team vom Café Grogg die Gäste mit Leckereien vom Grill und Flüssigem verwöhnen.

Das bewährte Team der Gruppe im Graben um Kaiser, Nicole Trotter, Andreas Stettler, Hans Rawyler und Wolfgang Niklaus erfährt mit Kim Kindler und Armando Pipitone eine Verstärkung. Auf diese Weise wird das Team der Gruppe im Graben die neun kulturellen Anlässe in der Saison 2023 auf mehr Schultern verteilen und auch stemmen können.

Balladen, Rock, Blues und Afro-Fusion

Den Saisonstart am Mittwoch vor Auffahrt machen gleich zwei Bands, die sich den Abend teilen: Die Lieder der aus der Region Olten stammenden Sängerin und Songwriterin Sury variieren von ruhigen und melancholischen Balladen bis hin zu funkig-groovigen Popsongs. Mit ihrer souligen Stimme wird sie die Besucherinnen und Besucher am diesjährigen Premieren-Gig in der Altstadt bestimmt mitten ins Herz treffen. Dazu passen Liftoff! perfekt. Die Zürcher Soulfunk-Band ist seit 2017 mit eigenen Songs, knackigen Grooves unterwegs.

Die Konzerte der Gruppe im Graben beleben die Altstadt im Sommer, so wie hier Anfang September 2019. Bild: Patrick Lüthy

Am 2. Juni ist der Name schon Programm: Tom Küffer’s Grooverei! Der Berner Musiker, Songwriter und Bandleader, der Gitarre, Mandoline, Trompete und Blues Harp spielt, musiziert geradeaus und ohne Scheuklappen. Das Publikum im Graben darf einen knackigen Mix aus Rock, Blues, Country, Latin, Folk und Rhythm & Blues erwarten.

Ein paar Tage später, am 7. Juni, kommen Freunde von Afro-Fusion speziell auf ihre Kosten, wenn Claudia Masika & Band im Graben ihre musikalische Visitenkarte hinterlassen. Mit ihrem mitreissenden Sound begeisterte Masika an diversen Afrikafestivals in Europa und auch am Montreux Jazz Festival. Im Gepäck hat sie ihr neustes Album «Rafiki».

Das 222. Altstadtkonzert

Verona steht gemeinhin für hochstehende Opernaufführungen. Die Gruppe im Graben tritt am 14. Juli den Beweis an, dass aus dieser italienischen Stadt auch vorzüglicher Blues, Rhythm & Blues und Soul importiert werden kann. Die Musik der Band Morblus ist dank der Zusammenarbeit mit internationalen Grössen des Blues wie John Mayall, Big Daddy Wilson oder Guitar Shorty zum energiegeladenen musikalischen Ereignis gereift.

Ein aussergewöhnlicher Abend verspricht der 4. August zu werden; dann lädt Klaus Kaiser zur grossen Party. Er organisiert nämlich das 222. Konzert in der Altstadt – vormals als Gruppe am Turm, seit 2019 als Gruppe im Graben. Als Spezialgast durch den Abend führen wird der preisgekrönte Oltner Kabarettist Kilian Ziegler; Musik gibt’s an besagtem Freitagabend aber auch: mit dem Happy Castle Express und reichlich Bluegrass und Folk, welche die sowieso schon festliche Affiche zu einem fröhlichen Strassenfest machen werden.

Beitrag sehr erwünscht, ein 3-Gang-Menü möglich

Nach den Sommerferien geht’s im Oltner Graben dann Schlag auf Schlag und mit vier Konzerten weiter: Am 26. August mit der renommierten Eagles Tribute Band Silverhead, die sich dem Repertoire dieser Kultband in Perfektion annehmen wird. Mit Angel Maria Torres am 1. September, dessen musikalischer Mambo-Schlachtruf schon 2022 geplant war und dem schlechten Wetter zum Opfer fiel. Am 8. und 9. September wird die Saison mit dem Aargauer Singer/Songwriter Laessig und der Celtic Folk-Band An Làr beschlossen.

Bewährtes soll man beibehalten, deshalb kostet der Besuch der Konzerte im Graben auch dieses Jahr keinen Franken. Umso mehr freut sich das Team aber über spendable Konzertbesucher im Rahmen der Kollekte, auch via Twint.

Unverändert bietet das Team des Cafés Grogg auf Voranmeldung auch ein Dreigangmenü an: Um 18.30 Uhr beginnt es mit dem ersten Gang, der zweite wird noch vor Konzertbeginn um 19.30 Uhr serviert, der dritte schliesslich in der Pause. Anmeldung bis spätestens 24 Stunden vor Beginn: reservation@im-graben.ch (otr)