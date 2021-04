Rettungsaktion mitten in der Nacht: Frau stürzte über Mauer in die Aare – Boot im Einsatz

Am Klosterplatz in Olten stürzte am Donnerstagabend eine junge Frau über eine Mauer in die Aare. Die Verunfallte wurde mit schweren Verletzungen aus dem Wasser gerettet und in ein Spital gebracht.